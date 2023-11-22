Hazır giyim ihracatçıları özel kur ve kredi istiyor

Yayınlanma: 22.11.2023 - 10:50

Güncelleme: 22.11.2023 - 10:50

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) yönetim kurulu toplantısını, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ev sahipliğinde İzmir’de yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ organizasyonunda gerçekleştirilen 17. İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı açılışı sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısında konuşan MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, sektör değerlendirmesi yaparak ‘ihracatçıya özel kur’ çağrısında bulundu.

İki yıl öncesine kadar sektörün büyüme planları yaptığını ancak bugün tüm sektörün küçülmeye başladığını söyleyen MHGF Başkanı Öztürk, “Bunun çok vahim sonuçları olacağını düşünüyorum. Reel sektör geçtiğimiz 2-3 yıl içerisinde düşük faiz-kur baskısı ve yurtiçi enflasyon sebebiyle uluslararası pazarlarda rekabet avantajını kaybetti. Bu sebeple sektör önce müşteri, sonra üretim kaybetti şimdi de istihdam kaybı ile karşı karşıya” diye konuştu.

ÖZTÜRK: SEKTÖRDEKİ İŞ KAYIPLARI DİĞER SEKTÖRLERİ DE ETKİLER

Emek yoğun bir sektör olarak tekstil ve hazır giyimde yaşanacak yüksek istihdam kaybının diğer tüm sektörlere etki edeceğini hatırlatan Öztürk, “İstihdama verdiği katkı sebebiyle bu iki sektörümüz özellikle korunmalı. Bunun yolu da ihracatçıya özel kur verilmeli” dedi. İhracat yapan sektör bileşenlerine özel kur uygulamasının dışında ihracat ile ilgili kredilerin de açılması gerektiğine dikkat çeken Öztürk, “İhracat ile ilgili kredi muslukları kontrollü olarak açılmalı. Bu kredi paketlerinin ihracatçının ihtiyacını görecek şekilde düzenlenmesi ve sunulması şart. Yoksa sektör küçülmeye, kepenk indirmeye ve istihdam kaybına devam edecek” ifadelerini kullandı.

ÖZTÜRK: KENT İLE SEKTÖRÜN BÜTÜNLEŞTİĞİ BİR FUAR

17. İf Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nı da değerlendiren Öztürk, “17 yıldır yapılan bu fuarın ardında çok büyük bir emek var. Türkiye’de yerel yönetimle özel sektörün birlikte yaptığı neredeyse tek fuar. Şehirle sektörün bütünleştiği bu tip fuarların artması, olanlarının da korunması gerekiyor. Bu sebeple tüm yönetim kurulumuzla her yıl buradayız, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Fuarda emeği geçen herkesi kutluyoruz” şeklinde konuştu.

ERTUĞRUL: SEKTÖRÜN ÇAĞRISI İMDAT SEVİYESİNDE

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul ise sektörün uzun zamandır destek çağrıları yaptığını, ancak son zamanda bu çağrıların imdat seviyesine yükseldiğini ifade ederek, “Artık sektör bileşenlerimizin dayanacak gücü kalmadı. Bizim sektörümüz Türkiye’nin en yoğun istihdam sağlayan sektörlerin başında geliyor. Buradaki kanama, Türkiye’nin işsizlik rakamlarını da etkiler. O sebeple ihracatçıyı destekleyen, sektöre özel uygun kredilerin acilen sunulması gerekiyor” dedi.