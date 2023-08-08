Hazır giyim kan kaybediyor: Kapanan işletme 582, istihdam kaybı 153 bin!

Yayınlanma: 08.08.2023 - 09:18

Güncelleme: 08.08.2023 - 09:43

Tekstil ve hazır giyim sektörünün en önemli örgütlerinden olan Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD), yaptıkları ortak açıklama ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinin içinde bulunduğu zor durumu ve çıkış önerilerini paylaştı.

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, “Sektördeki maliyet artışı çok yüksek, yurt dışı müşterilerini bırakın yerli zincirler bile üretim için Uzak Doğu ülkelerini tercih etmeye başladı” derken, EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul ise “Güçlü destekler bulamazsak hem ihracat hem istihdam kaybı kapıda” diye konuştu.

ÖZTÜRK: KAPANAN İŞLETME 582, İSTİHDAM KAYBI 153 BİN

Tekstil ve hazır giyim sektörünün 2018’den bu yana Türkiye ekonomisinde gelişmeler, stabil olmayan belirsizliklerden dolayı kan kaybettiğini vurgulayan MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, “Pandemi, 2023 yılında yaşadığımız deprem felaketleri, ardından seçim ekonomisi ve sonrasında yaşadığımız ciddi enflasyon, sektörümüzü çok ciddi etkiledi” diye konuştu.

Sektördeki maliyet artışlarının önüne geçemediklerini söyleyen MHGF Başkanı Öztürk, “Avrupalı müşteriyi bırakın yerel zincirlerimiz bile Türkiye’de mal üretmekten, ürün tedarik etmekten vazgeçtiler, çevre ülkeler ve Uzak Doğu ülkelerine yöneldiler. Bu durum sektörün içinde bulunduğu derin krizi en iyi anlatan bir örnek olarak ortada duruyor” diyerek sorunun büyüklüğüne vurgu yaptı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre Temmuz 2022’den, Mayıs 2023 sonuna kadar tekstil ve hazır giyim sektöründe yaklaşık 153 bin kişinin işten çıkarıldığına dikkat çeken Öztürk, “Aynı dönemde tekstil sektöründe kapanan işletme sayı da 582 oldu. Mayıs ayından günümüze kapama ve sektörden çıkmaların artması nedeniyle bu rakamların daha da yükseldiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÖNLEM ŞART”

Öte yandan finansa erişim zorluğu ve maliyetlerinin de arttığına vurgu yapan Öztürk, “Tekstil, hazır giyim, deri, deri konfeksiyon sektörleri toplamda yaklaşık 35 milyar dolar ihracata, iç tüketim ve bavul ticareti ile birlikte 110 milyar dolarlık hacme sahip. Önlem alınmazsa ülkemizin üretim, ihracat ve istihdamına çok büyük katkı sağlayan tekstil ve hazır giyim sektörü kan kaybetmeye devam edecek. Bu nedenle, üretim ve ihracatı merkeze alan, belirsizlikleri ortadan kaldıran, güven tazeleyen bir yeniden yapılanma programı ortaya konması hayati önem taşımaktadır” dedi.

ERTUĞRUL: FİNANSMAN KATMA DEĞERLİ ÜRETİM İÇİN KULLANILMALI

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul da özellikle finansa erişim ve teşvikler konusunda daha önce yaptığı açıklamalarını hatırlatarak sektörün ciddi teşviklere ihtiyacı olduğunu yineledi. Firmaların ayakta kalabilmesi için uzun vadeli ve düşük maliyetli finansmana ulaşmasının şart olduğuna vurgu yapan EGSD Başkanı Ertuğrul, “İhracat ve istihdam kaybımız uzun süredir devam ediyor. Ancak artık önlem alınamadığı takdirde firma kapanmaları ve toplu işten çıkarmalar başlayabilir” şeklinde konuştu.

Tekstil ve hazır giyim sektörlerine destek verilmediği takdirde Türkiye'nin en önemli iki sektörünün geri döndürülmesi çok zor bir girdabın içine gireceğine dikkat çeken Ertuğrul, "'Rakip ülkelere göre Türkiye'nin üretim maliyetleri yüzde 50 arttı. Rekabet gücümüzü kaybettik. 150 bin istihdam kaybımızın önümüzdeki süreçte daha da artmaması için firmaların özellikle düşük faizli ve uzun vadeli kredilere ulaşması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Firmalara da bir çağrı yapan Ertuğrul, “Maliyet avantajını kaybettiysek kalite farkıyla ve katma değerli üretimle kaybettiğimiz pazarları geri kazanabiliriz. Bunun için katma değerli üretim gerekli. Uzun vadeli ve düşük faizli krediler elde edilebilirse bu kredilerin katma değerli üretim için kullanılması halinde bu derin krizden sektörümüz büyüyerek çıkabilir” diye konuştu.