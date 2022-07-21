21 Temmuz 2022 Perşembe, 09:15

Geride bıraktığımız yıl 20,2 milyar dolar ile tüm zamanların ihracat rekorunu kıran ve bu yıl için 23 milyar dolar hedef koyan hazır giyim sektöründe, resesyon endişeleri arttı. İlk yarıyı yüzde 14.5 artış ve 10.8 milyar dolar ihracat ile kapatan sektörün önde gelen temsilcileri, yüzde 70’ten fazla pay ile en büyük pazar olan AB’de resesyonun derinleşmesi halinde yılı hedefin yüzde 5 altında kapatılacağını belirtti. Kimi sektör temsilcisi ise bu şartlar altında 2021 rakamlarının yakalanmasının başarı sayılabileceğini dile getirdi. Öte yandan düşen paritenin sektörde yüzde 7’ye yakın kar kaybına yol açacağını anlatan iş insanları, yılın son çeyreğinde fiyat artırmak zorunda kalacaklarını ifade ettiler.

GÜLTEPE: YÜZDE 5 DÜŞÜŞ OLABİLİR

Finans Gündem'de yer alan habere göre; hali hazırda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığını da yürüten İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, sektörün yılın ilk yarısında oldukça iyi bir performans gösterdiğini hatırlattı. Yılın tamamı için 23 milyar dolarlık bir hedef koyduklarını hatırlatan Mustafa Gültepe, sektörün ana pazarı olan AB başta olmak üzere artan enflasyonist baskının tetiklediği resesyon endişesinin hedefler için sıkıntı yarata- Geçen yılı 20,2 milyar dolar ihracat ile kapatan, bu yıl ise 23 milyar dolar hedef belirleyen hazır giyim sektörünü resesyon endişesi sardı. Kimi sektör temsilcisi yüzde 5 düşüş beklerken kimisi ise geçen yılı yakalamanın başarı sayılabileceğini söyledi. bileceğini söyledi. Mustafa Gültepe, “Resesyon olmazsa yıl sonunda 23 milyar doları yakalarız diye düşünüyoruz. Umuyoruz ki durgunluk yaşanmaz. Eğer bu durum gerçekleşirse hedefin yüzde 5 aşağısında bir artış ile yılı bitiririz” ifadelerini kulandı.

Bu da ihracatta yaklaşık 1 milyar 150 milyon düşüş anlamına geliyor. Yine başta AB olmak üzere ekonomik göstergeler resesyon endişelerini artırdı. Dünya'dan Yener Karadeniz imzasıyla yer alan habere göre birçok ülkede perakende satışlar düşüş grafiği çiziyor. Olası enerji krizi ise yine Almanya başta olmak üzere ekonomide önemli küçülmeleri işaret ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat ise paritenin de etkisiyle işlerin negatif etkilendiğini belirtti.

2021'İ YAKALAMAK BAŞARI SAYILACAK

Fayat, “AB’nin para biriminin değerinin düşmesi çok büyük bir açmaza yol açtı. İşlerde yılın ikinci yarısında olası enerji krizinin de etkisi ile tedirginlik söz konusu. Satın alma yöneticileri endeksi de bir tedirginlik yaratıyor. PMI verilerinde iyi göstergeler varken bazılarında ise kötü senaryolar çıkıyor. Dolayısıyla AB’deki gidişat hangi tarafa evrilirse zaten parite kaynaklı mevcut karı da eriyen hazır giyimci krize girecek gibi görünüyor. Bizim bölgeye 6 aylık verdiğimiz fiyatlar var. 4-5 ay önce verilen fiyatlarda hammadde girişlerinde yüzde 5-10 arasında zarar ettik. Çok ciddi bir karsızlık yaratıyor bu durum. Doğalgaz sıkıntısı geliyor. Bu durum AB’de satın almalarda ciddi problem yaratabilir. Yıllık artış hedefine yıl başında yüzde 15 ile başlamıştık. Yüzde 10’lar yapabilir diye konuşurken son yaşanan gelişmeler nedeniyle şu an geçen yılı yakalamak ya da biraz üstünde kalabilmek başarı sayılacak” ifadelerini kullandı.

“SEKTÖRDE DARALMA BEKLİYORUZ”

Türkiye’de öncü ekonomik göstergeler de olası düşüşü destekliyor. Hazır giyim sektörüne hammadde sağlayan tekstil sektöründe kapasite kullanım oranlarında son 3 aydır düşüş sürüyor. Bu yılın mart ayında yüzde 81’e çıkan tekstil sektörü kapasite kullanım oranları, mayıs ayında yüzde 78,6’ya, haziran ayında ise yüzde 77,6’ya düştü. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, önümüzdeki dönem ihracatta düşüş bekleyen başka bir isim. Kaya, “Hane halklarının alım gücü düştü. Dünyada resesyon var. Ülkede de bir küçülme var. İlk 6 ay öyle ya da böyle geçti ama ikinci 6 ay bir daralma, küçülme bekliyoruz. Sadece Türkiye’de değil tüm Avrupa’da bekliyoruz. Bu da mutlaka ihracat rakamlarına yansıyacaktır” değerlendirmesinde bulundu.