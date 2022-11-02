Hektaş'ın net dönem karı 615,9 milyon TL'ye yükseldi
Hektaş'ın satış gelirleri 2022'nin üçüncü çeyreğinde 1 milyar 530 milyon TL gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 190,9 büyüme kaydederken, brüt karı da 650,2 milyon TL'ye çıktı.
Hektaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, satış gelirlerinin 2022'nin üçüncü çeyreğinde 1 milyar 530 milyon TL gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 190,9 büyüme kaydettiğini, brüt karının da 650,2 milyon TL'ye çıktığını belirtti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Hektaş Genel Müdürü Zafer Terzioğlu, OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'in stratejik öneme sahip gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında hem Türkiye hem de OYAK adına önemli adımlar atılmasını sağladığını belirterek, bu çeyrekte de finansal göstergelerin son 6 yılda olduğu gibi hız kesmeden büyümeye devam ettiğini aktardı.
Terzioğlu, yatırımcıların bedelli sermaye artırımına tam katılımının Hektaş'a duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu kaydetti.
Hektaş'ın KAP'a yaptığı açıklamada, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre brüt kar marjı 4,5 puan iyileşerek yüzde 42,5 yükseldi.
Şirketin faaliyet karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 213,4 artarak 490,2 milyon TL'ye çıkarken, FAVÖK'ü de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,42 yükselerek yüzde 34 oldu.
Hektaş'ın ocak-eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı da yüzde 234,81 artışla 615,9 milyon TL'ye yükseldi.
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