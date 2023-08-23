Her iki kişiden biri motosikletin trafikte kolay ulaşım yolu olduğunu düşünüyor

Yayınlanma: 23.08.2023 - 16:09

Güncelleme: 23.08.2023 - 16:09

Trafik yoğunluğu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla artan nüfusun yarattığı en büyük sorunlardan biri.

Nüfusa bağlı olarak araç sahipliğinde yaşanan artış da yolların kapasitesinin yetersiz kalmasına, dolayısıyla da trafiğe yol açan en önemli etkenler arasında.

Türkiye otomobil piyasasının önde gelen online pazar yeri arabam.com’un 583 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği son araştırması, trafikten kaynaklanan zaman kaybını azaltmak ve kolay ulaşımın yolları için motosikletin tercih sebebi olduğunu ortaya koydu.

Ankete katılanların yarısı (yüzde 50’si) motosikletin kendileri için trafikte kolay ulaşımı ifade ettiğini dile getirdi.

YÜZDE 45'İ BİR DÖNEM KULLANMAK İSTİYOR

arabam.com’un araştırmasında yer alan ‘Motosiklet kullanmayı hayatınızın bir döneminde düşünür müsünüz?’ sorusuna, katılımcıların yüzde 45’i evet, yüzde 44’ü ise ‘Hayır’ yanıtını verdi.

Bu soruya, kalan yüzde 11’lik kesim ise ‘Belki’ dedi. ‘Neden motosiklet tercih edersiniz?’ sorusuna verilen yanıtlarda yaşam tarzı olarak benimsediği için tercih edenlerin oranı yüzde 41 iken, sıkışık trafikte kolaylık sağladığı için tercih edenlerin oranı yüzde 31 oldu.

Motosiklet tercihini otomobil fiyatlarının pahalılığına bağlayan kişi oranı yüzde 23 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK DENİZ KIYISI TERCİH EDİLİYOR

Ankete katılanların yüzde 50’si motosikletin kendisi için ‘Trafikte kolay ulaşım’ı ifade ettiğini belirtirken yüzde 40’ı bu soruya ‘Özgürlük/tutku’ yanıtını verdi. ‘Motosiklet kullanırken sizce dikkat dağıtan durumlar neler?’ sorusuna ise katılımcıların yüzde 65’i ‘trafikteki diğer araçlar’ cevabını verirken, yüzde 17’lik kesim telefonu dikkat dağıtıcı buldu.

Ankette katılımcılara ‘Hangi bölgelerde motosiklet kullanmayı daha çok tercih edersiniz?’ sorusu da soruldu. Yanıtlayıcıların yüzde 35’i deniz kenarını tercih ederken, yüzde 30’u şehir içi, yüzde 18’i orman bölgeleri/dağ-tepe, yüzde 17’si de ‘uzun yol’u tercih etti.

2023'ÜN İLK 7 AYINDA İLAN ORANI ARTTI

arabam.com CEO’su Arda Ayvaz, araştırma sonuçlarına göre motosikletin, katılımcıların yarısı için ‘trafikte kolay ulaşım’ı ifade etmesinin, iki tekerlekli araçlara yönelik ilgiyi göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi. arabam.com’un ilanverilerine göre 2022’nin ilk 7 aylık döneminde motosikletlerin genel ilanlara oranının yüzde 1.48 olduğunun altını çizen Ayvaz; “2023’ün ilk 7 ayında ise bu oran yüzde 2.9’a yükselmiş durumda. Anketimizde yer alan ‘Motosiklet kullanmayı hayatınızın bir döneminde düşünür müsünüz?’ sorusuna, katılımcıların yüzde 45’inin evet yanıtını vermesi de motosikleti tercih edebilecek kişi sayısında kayda değer bir yükseliş olduğunu gösteriyor.

Aynı soruyu 2021 Eylül ayında farklı bir araştırmamızda sorduğumuzda araştırmaya dahil olanların yalnızca yüzde 25’i evet yanıtını vermişti. Bu verileri incelediğimizde önümüzdeki dönemde motosiklet ilan oranlarında artış beklenebileceğini düşünmek hiç de yanlış olmaz” dedi.