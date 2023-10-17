'Her ile havaalanı' projesinde fiyasko

Yayınlanma: 17.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.10.2023 - 04:00

İktidar 'her ile havaalanı' ile övünürken, bu havaalanlarından bazıları atıl kaldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı ile ilgili soru önergesine yanıt verdi.

Önergede, “Cengiz Topel Havalimanı’nın kaderine terk edildiği, sadece özel ve eğitim uçuşları yapıldığı, ağustos ayında havalimanından toplam 55 uçuş yapıldığı ve bu uçuşlarda tek bir yolcu bile kayıtlara geçmediği” iddiaları anımsatıldı.

Bakan Uraloğlu, 2011 yılında hizmete giren havaalanı ile ilgili bilgi verdi. Havaalanında Ağustos 2023 sonu itibarıyla toplam 1785 yolcu taşınabildi. Toplam 719 uçak trafiği gerçekleşti. Uraloğlu yanıtında, havayolu işletmelerinin serbest piyasa koşullarında faaliyet gösteren ticari kuruluşlar olduğunu anımsattı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de yapımı tartışma konusu olan Zafer Havalimanı ilişkin bir çalışma hazırladı.

Geride kalan 9 ayın sonunda yaklaşık 1 milyonluk yolcu garantisinin sadece 70 binde kaldığını belirten Sarıgül, “50 milyon Euro’ya yapılan Zafer Havalimanı 2044’e kadar işletmeci firma tarafından işletilecek. Bugün itibarıyla Hazine işletmeci firmaya 64 milyon Euro ödedi, 15 milyon Euro kâr etti. Havaalanı maliyetini 10 yılda karşılayacak” ifadelerini kullandı.

