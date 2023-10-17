'Her ile havaalanı' projesinde fiyasko
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül yapımı tartışma konusu olan Zafer Havalimanı ilişkin bir çalışma hazırladı. Sarıgül, “50 milyon Euro’ya yapılan Zafer Havalimanı 2044’e kadar işletmeci firma tarafından işletilecek. Bugün itibarıyla Hazine işletmeci firmaya 64 milyon Euro ödedi, 15 milyon Euro kâr etti" dedi.
İktidar 'her ile havaalanı' ile övünürken, bu havaalanlarından bazıları atıl kaldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı ile ilgili soru önergesine yanıt verdi.
Önergede, “Cengiz Topel Havalimanı’nın kaderine terk edildiği, sadece özel ve eğitim uçuşları yapıldığı, ağustos ayında havalimanından toplam 55 uçuş yapıldığı ve bu uçuşlarda tek bir yolcu bile kayıtlara geçmediği” iddiaları anımsatıldı.
Bakan Uraloğlu, 2011 yılında hizmete giren havaalanı ile ilgili bilgi verdi. Havaalanında Ağustos 2023 sonu itibarıyla toplam 1785 yolcu taşınabildi. Toplam 719 uçak trafiği gerçekleşti. Uraloğlu yanıtında, havayolu işletmelerinin serbest piyasa koşullarında faaliyet gösteren ticari kuruluşlar olduğunu anımsattı.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de yapımı tartışma konusu olan Zafer Havalimanı ilişkin bir çalışma hazırladı.
Geride kalan 9 ayın
sonunda yaklaşık 1 milyonluk
yolcu garantisinin sadece
70 binde kaldığını belirten
Sarıgül, “50 milyon Euro’ya
yapılan Zafer Havalimanı
2044’e kadar işletmeci firma
tarafından işletilecek. Bugün
itibarıyla Hazine işletmeci
firmaya 64 milyon Euro
ödedi, 15 milyon Euro kâr
etti. Havaalanı maliyetini 10
yılda karşılayacak” ifadelerini
kullandı.
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