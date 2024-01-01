Hesaplar belli oldu! Bedelli askerlik ücreti ne kadar artacak?

Yayınlanma: 01.01.2024 - 10:34

Güncelleme: 01.01.2024 - 10:34

Milyonlarca yurttaş 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücretini merak ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da duyuracak ve memur ile emeklilerin alacakları enflasyon farkları netleşecek.

Memur maaşlarında artış oranına göre bedelli askerlik ücreti ödemesi de değişecek.

Peki yeni dönemde bedelli askerlik ücreti ne kadar artacak? Konuyla ilgili merak edilenleri Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e anlattı.

MEMURLARA YÜZDE 50 ZAM YOLDA

Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Memur, memur emeklilerine zaten yüzde 50 oranında bir zam yapılacak. Göstergeler bu oran üzerinden değerlendiriliyor. Yıl sonu yüzde 38’lik bir TÜFE’miz var. Toplu sözleşmeden gelen zamdan dolayı yüzde 50 rakamı yılbaşında memur ve memur emeklilerine kesin verilecek diyebiliriz.

Buna ekstra bir refah payı verilip verilmemesi hükümetin inisiyatifinde olan bir durum. Rakamsal olarak memur emeklileri 9876 TL maaş alıyordu, yüzde 50 zam yapıldığı taktirde en düşük memur emeklisinin maaşı 14 bin 814 TL’ye çıkacak.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketine göre aralık enflasyonu 3.26 olarak tahmin edildi, buna göre enflasyon yılı yüzde 65.39 seviyesinden kapatacak. Bu veriler ışığında Merkez Bankası’nı baz alırsak her şekilde 2023’ün ikinci yılı enflasyonu yüzde 38, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmeden dolayı yüzde 50 oranı değerlendirilir.

180 BİN TL'Yİ AŞMASI BEKLENİYOR

Bedelli askerlik ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın memur maaş katsayısı üzerinden 2024 ilk yarıyılı için yayınlanacak katsayılar doğrultusunda değerlendirilmektedir. (2023 en son uygulanan memur maaş katsayısı 0,509796’dır. Yeni yılda tekrar buradaki katsayı güncellenecektir) ayrıca bu hesaplamada enflasyon verileri ve memurlarımızda bulunan toplu sözleşme ile karma olarak hesaplanmaktadır. Buradaki zam oranını kabaca yüzde 50 olarak değerlendirmek mümkündür. Tahmini olarak 122.351,04 TL olan bedelli askerlik ücreti 2024 yılında yüzde 50 oranında artışla 183.526,56 TL’ye yükselecek."