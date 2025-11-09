Hesaplar değişti... Asgari ücret için konuşulan rakam belli oldu: Yüzde kaç zam bekleniyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni enflasyon tahminini açıklamasının ardından asgari ücrette de hesaplar değişti.

Asgari ücretle çalışan 6,8 milyon kişi 2026 yılında ne kadar zam geleceğine dair merak içindeyken ekonomistler tahmini olarak yüzde 25 ila 35 arasında artış öngördüklerini açıkladı.

Ekonomim'in haberine göre; güncel olarak 22 bin 104 TL olan asgari ücretin yüzde 25 ila 35 arasında zamlanması halinde rakamlar şu şekilde olacak:

Yüzde 25 zam: 27.630 TL

Yüzde 28 zam: 28.294 TL

Yüzde 31 zam: 28.956 TL

Yüzde 33 zam: 29.398 TL

Yüzde 35 zam: 29.841 TL

ASGARİ ÜCRET NASIL VE NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, genellikle Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Bu komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çağrısıyla toplanır ve işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşur.

Komisyon, ekonomik koşulları, enflasyon oranlarını ve yaşam maliyetini göz önünde bulundurarak bir sonraki yılın asgari ücretini belirler. Alınan karar oy çokluğuyla kesinleşiyor.