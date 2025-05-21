Hindistan’ın boykotu büyüyor: Türk mücevherlerini taklit edecekler!

Hindistan'daki bazı kuyumcular, Türkiye’nin Pakistan’a yaptığı askeri ürün satışları nedeniyle Türk menşeli mücevherleri satıştan kaldırma kararı aldı.

Indian Times’ın haberine göre, Kalküta’daki birçok kuyumcu Türkiye’den ithal edilen takıları artık satmayacak, sergilemeyecek ve sipariş etmeyeceklerini açıkladı.

Mücevherat Ticaret Konseyi Üyesi Rupak Saha, “Türk takılarını tasarım çeşitliliği için Mumbai üzerinden ithal ediyorduk. Ancak sektör genelinde bu ürünlere karşı alınan tavır büyük destek gördü” dedi.

Bengal merkezli Swarna Shilpa Bachao Komitesi, yaklaşık 30 bin kuyumcuyu temsil ederek tüm Türk menşeli takı ve ürünlerin boykot edilmesini talep etti. Komite açıklamasında, “Milli gururumuz, yabancı kazançlardan daha değerlidir” ifadesine yer verdi.

Daha önce Lucknow’daki kuyumcular da benzer bir boykot kararı almıştı. Tüm Hindistan Mücevherat İç Pazar Konseyi ise Türkiye ve Azerbaycan menşeli takılarla yapılan ticaretin durdurulmasını istemişti.

HİNT ÜRETİCİLER TÜRK TASARIMLARINI TAKLİT EDECEK

Bengal Jewellery’den Shubadip Roy, mağazalarında artık Türk takısı satmadıklarını ve sergilemediklerini belirtti. Bir diğer kuyumcu Anargha Uttiyo Chowdhury ise, Hint ustaların Türk tasarımlarını kısa sürede taklit edebileceğini söyledi: “Türk tasarımlarına talep var ancak bizim ustalarımız da benzer kalitede işler çıkarabilir.”

Türkiye’den ithal edilen ürünler arasında kolye gibi takılar ile inci ve değerli taşlar da yer alıyor. 2024’te Hindistan’ın Türkiye’den yaptığı takı ithalatı önemli seviyelere ulaşmıştı.