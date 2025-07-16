Hizmet üretim endeksi verileri açıklandı: İşte madde madde fiyat değişimleri...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Hizmet Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 arttı.

Aynı ayda diğer hizmetlerdeki değişimler ise şöyle oldu:

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,2 arttı

Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,3 arttı

Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,1 arttı

Gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,0 arttı

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,8 arttı

İdari ve destek hizmetleri yüzde 7,9 arttı

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİNDE AYLIK ARTIŞ

Hizmet üretim endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı.

Aynı ayda diğer hizmetlerdeki değişimler şöyle oldu: