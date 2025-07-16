Hizmet üretim endeksi verileri açıklandı: İşte madde madde fiyat değişimleri...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Hizmet Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 arttı.
Aynı ayda diğer hizmetlerdeki değişimler ise şöyle oldu:
- Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,2 arttı
- Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,3 arttı
- Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,1 arttı
- Gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,0 arttı
- Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,8 arttı
- İdari ve destek hizmetleri yüzde 7,9 arttı
HİZMET ÜRETİM ENDEKSİNDE AYLIK ARTIŞ
Hizmet üretim endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı.
Aynı ayda diğer hizmetlerdeki değişimler şöyle oldu:
- Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,8 arttı
- Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,1 arttı
- Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,3 arttı
- Gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,7 arttı
- Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,9 arttı
- İdari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,1 arttı.