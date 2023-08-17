HM’den Myanmar’dan tedariki kademeli durdurma kararı

H&M, Myanmar'daki hazır giyim fabrikalarında iş gücü ihlallerine ilişkin raporların artması üzerine bu ülkeden dış tedariki kademeli olarak durdurma kararı aldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 17:37
HM’den Myanmar’dan tedariki kademeli durdurma kararı
Abone Ol google-news

Dünyanın en büyük ikinci moda perakendecisi H&M, Myanmar’daki hazır giyim fabrikalarında iş gücü ihlallerine ilişkin raporların artması üzerine bu ülkeden dış tedariki kademeli olarak durdurma kararı aldığını açıkladı.

Şirket, Myanmar’daki fabrikalarda işçilerin istismar edildiği yönündeki 20 iddiayı araştırdığını dün açıklamıştı.

 


H&M Myanmar

İlgili Haberler

H&M investigates factory abuses in Myanmar

H&M investigates factory abuses in Myanmar
Myanmar’da Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı: 17 ölü, 33 kayıp

Myanmar’da Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı: 17 ölü, 33 kayıp
Aung San Suu Kyi, Myanmar cuntası tarafından kısmi affa uğradı

Aung San Suu Kyi, Myanmar cuntası tarafından kısmi affa uğradı

En Çok Okunan Haberler