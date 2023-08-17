HM’den Myanmar’dan tedariki kademeli durdurma kararı

Yayınlanma: 17.08.2023 - 17:37

Güncelleme: 17.08.2023 - 17:37

Dünyanın en büyük ikinci moda perakendecisi H&M, Myanmar’daki hazır giyim fabrikalarında iş gücü ihlallerine ilişkin raporların artması üzerine bu ülkeden dış tedariki kademeli olarak durdurma kararı aldığını açıkladı.

Şirket, Myanmar’daki fabrikalarda işçilerin istismar edildiği yönündeki 20 iddiayı araştırdığını dün açıklamıştı.