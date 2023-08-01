Aung San Suu Kyi, Myanmar cuntası tarafından kısmi affa uğradı

Yayınlanma: 01.08.2023 - 11:09

Güncelleme: 01.08.2023 - 11:09

Myanmar'da cuntanın Aung San Suu Kyi'yi beş yasal suçlamadan affedeceğini duyuran ordu kontrolündeki televizyon, ancak devrik liderin "bir düzineden fazla davayla başının dertte" olduğunu belirtti.

Aung San Suu Kyi, ülkede darbenin gerçekleştiği 1 Şubat 2021 tarihinden bu yana ordu tarafından gözaltında tutuluyor.

76 yaşındaki lider o tarihten bu yana aralarında kışkırtma, seçim sahtekârlığı ve yolsuzluğun da bulunduğu çok sayıda suçtan hüküm giydi ve toplamda otuz yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

Askeri TV'de yayınlanan bir açıklamada, beş davanın af kapsamında affedildiği, ancak 14 dava ile daha karşı karşıya olduğu kaydedilerek, "Devlet İdare Konseyi Başkanı, ilgili mahkemeler tarafından mahkum edilen Daw Aung San Suu Kyi'yi affediyor" denildi.

Darbeden bu yana tutuklu bulunan devrik Cumhurbaşkanı Win Myint'in de iki davadan affedileceği açıklandı. Hakkında sekiz dava açıldığı, ancak bu sayının altıya inddiği bildirildi.