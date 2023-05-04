Honda'da güncel fiyat listesi açıklandı
Honda fiyat listesini güncelledi. 2023 model Honda'lar için 1 milyon TL'nin altında yalnızca City modeli kaldı.
Honda'nın mayıs ayı güncel fiyat listesi açıklandı. 2023 model yılına ait araçların yer aldığı listede 1 milyon liranın altında yalnızca City modeli yer alırken D segementi sedan Accord ise 1.5 milyon TL'nin üzerine çıktı.
HONDA FİYAT LİSTESİ
Model Nisan Başlangıç Fiyatı - Mayıs Başlangıç Fiyatı
Jazz 1.035.000 TL 1.092.000 TL
City 715.500 TL 769.500 TL
Civic 1.096.000 TL 1.167.500 TL
HR-V 1.234.000 TL 1.265.000 TL
Accord 1.470.500 TL 1.551.500 TL
CR-V 1.476.500 TL 1.558.000 TL
JAZZ FİYATLARI
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit Executive, Otomatik 1.092.000 TL
1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit Crosstar Executive, Otomatik 1.123.500TL
CITY FİYATLARI
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L VTEC, Benzinli Elegance, Otomatik 769.500 TL
1.5L VTEC, Benzinli Executive, Otomatik 793.000 TL
CIVIC FİYATLARI
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli Elegance, Otomatik 1.167.500 TL
1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli Executive+, Otomatik 1.265.000 TL
1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli Elegance, Otomatik 1.167.500 TL
1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli Executive+, Otomatik 1.265.000 TL
HR-V FİYATLARI
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L e:HEV, Hibrit Elegance, Otomatik 1.265.000 TL
1.5L e:HEV, Hibrit Advance, Otomatik 1.307.000 TL
1.5L e:HEV, Hibrit Style, Otomatik 1.395.500 TL
ACCORD FİYATLARI
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L VTEC Turbo, Benzinli Executive, Otomatik 1.551.500 TL
1.5L VTEC Turbo, Benzinli Executive+, Otomatik 1.659.000 TL
CR-V FİYATLARI
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L VTEC Turbo, Benzinli Elegance, Otomatik 1.558.000 TL
1.5L VTEC Turbo, Benzinli Executive, Otomatik 1.709.500 TL
1.5L VTEC Turbo, Benzinli Executive+, Otomatik 1.839.500 TL
2.0L i-MMD Hybrid, Hibrit Executive+, Otomatik 2.848.000 TL
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