Honda'da güncel fiyat listesi açıklandı

Yayınlanma: 04.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 04.05.2023 - 07:00

Honda'nın mayıs ayı güncel fiyat listesi açıklandı. 2023 model yılına ait araçların yer aldığı listede 1 milyon liranın altında yalnızca City modeli yer alırken D segementi sedan Accord ise 1.5 milyon TL'nin üzerine çıktı.

HONDA FİYAT LİSTESİ

Model Nisan Başlangıç Fiyatı - Mayıs Başlangıç Fiyatı

Jazz 1.035.000 TL 1.092.000 TL

City 715.500 TL 769.500 TL

Civic 1.096.000 TL 1.167.500 TL

HR-V 1.234.000 TL 1.265.000 TL

Accord 1.470.500 TL 1.551.500 TL

CR-V 1.476.500 TL 1.558.000 TL

JAZZ FİYATLARI

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit Executive, Otomatik 1.092.000 TL

1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit Crosstar Executive, Otomatik 1.123.500TL

CITY FİYATLARI

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

1.5L VTEC, Benzinli Elegance, Otomatik 769.500 TL

1.5L VTEC, Benzinli Executive, Otomatik 793.000 TL

CIVIC FİYATLARI

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli Elegance, Otomatik 1.167.500 TL

1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli Executive+, Otomatik 1.265.000 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli Elegance, Otomatik 1.167.500 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli Executive+, Otomatik 1.265.000 TL

HR-V FİYATLARI

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

1.5L e:HEV, Hibrit Elegance, Otomatik 1.265.000 TL

1.5L e:HEV, Hibrit Advance, Otomatik 1.307.000 TL

1.5L e:HEV, Hibrit Style, Otomatik 1.395.500 TL

ACCORD FİYATLARI

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

1.5L VTEC Turbo, Benzinli Executive, Otomatik 1.551.500 TL

1.5L VTEC Turbo, Benzinli Executive+, Otomatik 1.659.000 TL

CR-V FİYATLARI

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

1.5L VTEC Turbo, Benzinli Elegance, Otomatik 1.558.000 TL

1.5L VTEC Turbo, Benzinli Executive, Otomatik 1.709.500 TL

1.5L VTEC Turbo, Benzinli Executive+, Otomatik 1.839.500 TL

2.0L i-MMD Hybrid, Hibrit Executive+, Otomatik 2.848.000 TL