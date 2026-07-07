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HSBC Türkiye'den resmi ayrılık sinyali: Dev banka Körfez sermayesine mi satılıyor?

HSBC Türkiye'den resmi ayrılık sinyali: Dev banka Körfez sermayesine mi satılıyor?

7.07.2026 12:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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HSBC Türkiye'den resmi ayrılık sinyali: Dev banka Körfez sermayesine mi satılıyor?

Küresel ölçekte sadeleşme adımları atan HSBC, Türkiye’deki bireysel ve yerel odaklı orta ölçekli kurumsal bankacılık faaliyetleri için tüm seçenekleri masaya yatırdığını açıkladı. Satış iddialarının ardından gelen açıklamada, henüz nihai bir karar alınmadığı belirtilirken, uluslararası kurumsal ve yatırım bankacılığı operasyonlarının bu sürecin dışında kalacağı vurgulandı.
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HSBC Grup, Türkiye'deki bireysel bankacılık ve orta ölçekli kurumsal bankacılık faaliyetlerine ilişkin stratejik bir değerlendirme süreci başlattığını duyurdu. Banka, bireysel bankacılık operasyonları ile ağırlıklı olarak yerel bankacılık ihtiyaçlarına sahip orta ölçekli kurumsal müşteri portföyü için tüm seçeneklerin masada olduğunu açıkladı.

HENÜZ HERHANGİ BİR KARAR ALINMADI

HSBC'den yapılan açıklamada, grubun Türkiye'de uluslararası bankacılık ihtiyaçları bulunan müşterilerine odaklanmayı sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda HSBC Türkiye, bireysel bankacılık faaliyetleri ve ağırlıklı olarak yerel bankacılık ihtiyaçları olan orta ölçekli kurumsal müşterileri için tüm seçenekleri değerlendirecektir. Henüz, herhangi bir karar alınmış değildir" ifadelerine yer verildi.

Banka ayrıca söz konusu değerlendirmenin yalnızca bireysel bankacılık ve ilgili kurumsal müşteri segmentini kapsadığını, Türkiye'deki kurumsal ve yatırım bankacılığı faaliyetlerinin ise bu sürecin dışında olduğunu bildirdi.

HSBC, değerlendirme sürecinin grubun küresel ölçekte yürüttüğü sadeleşme stratejisinin bir parçası olduğunu da vurguladı.

EMIRATES NBD İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçen hafta, Dubai merkezli Emirates NBD'nin HSBC'nin Türkiye operasyonlarını satın almak için görüşmeler yürüttüğü yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

Emirates NBD ise söz konusu haberlerin ardından yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar bankanın konu hakkında açıklama yapmasını gerektirecek herhangi bir gelişme olmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

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