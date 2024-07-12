Hububat alım fiyatı düştü çiftçiler perişan
Toprak Mahsülleri Ofisi’nin (TMO) 6 Haziran’da açıkladığı ve 2023’e göre düşük artışlar nedeniyle büyük eleştiri konusu olan hububat alım fiyatlarıyla ilgili tartışma sürerken piyasada bunun da altına inildiği görüldü.
2024 mahsulü hububat alım fiyatlarının ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira ve arpada 7 bin 250 lira olarak belirlediğini anımsatan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “TMO’nun fiyatlarının piyasa için referans olması, bu rakamın altına düşülmemesi gerekiyor. Ancak serbest piyasada bugün fiyat bunun yaklaşık 1000 lira altında” dedi. Suiçmez, ekmeklik buğday fiyatının bugün 8 bin 500 lira ile 9 bin 300 lira arasında değiştiğine işaret etti. Arpa fiyatı ise 7 bin 187 lira düzeyinde. Çitfçinin 45 gün ödeme planı, nakliye bedeli, vergi kesintileri nedeniyle ürününü TMO yerine düşük fiyattan tüccara satmak zorunda kaldığını belirten Suiçmez, şöyle devam etti: “TMO’nun fiyatlarını yukarıya doğru revize etmesi ve yıllık değil dönemsel fiyat açıklamalarıyla piyasayı düzenlemesi gerekiyor.”
Suiçmez, ayrıca İç Anadolu’da yüzde 20-30 verim kaybı olduğunu söyledi.
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