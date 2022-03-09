Hükümet, gıda krizine tepkiler artınca geç de olsa çiftçiye ‘hibe’ kartını açtı
Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’de tarımın durumunu ortaya serdi. Ayçiçeği yağı kuyrukları, buğdayda tedarik tehdidi yaklaşan seçimler nedeniyle hükümeti harekete geçirdi.
İktidar savaşla birlikte gıda krizi kapıya dayanıp tepkiler artmaya başlayınca ekilmeyen, nadasa bırakılan alanları anımsadı ve “hibe kartını” açtı. Tarımsal üretimin arttırılması ve hasat sonrası ürün işlemeye yönelik yatırım projeleri desteklenecek. Ancak birçok üründe ekim zamanının geçtiğini belirten tarım uzmanları geç kalındığı görüşünde. İktidarın bu kararı, “seçim döneminde yurttaşın tepkisini çekecek gıda sıkıntısını önlemeye yönelik” olarak yorumlandı.
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra marketlerden gelen yağ kuyruğu görüntüleri, ekmekte fiyat artışı beklentileri Türkiye’nin en önemli gündemi oldu. Buğday, arpa, ayçiçeği gibi ürünlerde özellikle bu iki ülkeye bağımlı olan Türkiye’nin önümüzdeki günlerde bir kıtlık yaşaması olasılığı ise hükümeti harekete geçirdi.
“Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Karar” dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararına göre, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar ile işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanılarak bitkisel üretimin artırılması ve hasat sonrası ürün işlemeye yönelik yatırım projeleri desteklenecek. 169 milyon TL olarak ayrılan destek, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın onayladığı projelere verilecek. Hibe oranı toplam proje bedelinin en fazla yüzde 75’i oranında uygulanacak.
"YURTDIŞINA BAĞIMLIYIZ"
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, karara “olumlu ama ihtiyatlı” baktıklarını söyledi. Kararın “geç” alınmış bir karar olduğunu belirten Suiçmez, “4.2 milyon hektar araziyi çiftçi ekmekten vazgeçmişse onları yeniden üretime döndürmek gerekiyor. Onun için de girdi maliyetlerini düşürmek, desteği zamanında vermek, çiftçinin kâr ederek o alanları yeniden ekmesini sağlamak lazım” dedi.
“Mazot 22 TL, gübrenin tonu 10 bin TL’nin üzerinde” diyen Suiçmez, “Bu maliyetlerle üretim yapan çiftçi kâr mı eder yoksa zarar mı? Ayrıca bu alanlarda Hazine arazileri var. Kimlere ayrıcalık tanınacak?” dedi.
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