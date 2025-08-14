Hükümetten iyi bir teklif gelmezse pazartesi günü uygulanacak: Memur iş bırakıyor

Hükümetin ilk teklifinin ardından en fazla üyeli konfederasyon olduğu için sendika tarafına heyet başkanlığı da yapan Memur-Sen, Başkanlar Kurulu’nu topladı. Eylem takvimi belirlendi. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde basın açıklaması yapan Memur-Sen, bugün de bağlı sendikaları ile eylemlerine devam edecek. Emekli Memur-Sen de bugün eylem yapacak. Hükümetten cuma günü yeni teklif bekleniyor.

Memur-Sen hafta sonu ve gelecek hafta yapacağı eylemleri ise cuma günü gelecek yeni teklife göre belirleyecek. Cuma günü de düşük teklif gelirse cumartesi günü 81 ilde eylem çadırı kurulacak. Sözleşme görüşmelerinin tamamlanmasından bir gün önce de 18 Ağustos Pazartesi günü iş bırakma eylemi yapacak. Memur-Sen, aynı zamanda yürüyüş ve Ankara’da miting de planlıyor.

3 KONFEDERASYON İŞ BIRAKIYOR

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, kamu emekçisinin evine meyve sebzeyi tane ile alabildiği, etin ise ayda bir girebildiği bir dönemde hükümetin “sefalet ücreti” önerdiğini söyledi. İktidarın teklifini değiştirmesi ve rakamı yükseltmesi için bugün tüm Türkiye’de meydanlarda olacaklarını belirten Yıldırım, Ankara’da ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde “uyarı eylemi” gerçekleştireceklerini bildirdi. Yıldırım, bu eylemlere karşın hükümet teklifini değiştirmezse 18 Ağustos’ta üretimden gelen güçlerini kullanarak bir günlük iş bırakma kararını uygulayacaklarını söyledi. Yıldırım, hükümetin uyguladığı politikalardan memnun olmayan ne kadar yurttaş varsa eylemlerine davet ettiklerini belirtti.

Masadaki bir diğer konfederasyon olan Türkiye Kamu-Sen de dün aldığı kararla 18 Ağustos Pazartesi günü iş bırakma kararı aldı. Böylece toplu sözleşme masasında yer alan 3 memur konfederasyonu da pazartesi günü iş bırakma kararı almış oldu. Ayrıca Kamu-Sen bugün Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde, diğer illerde de meydanlarda eşzamanlı basın açıklamaları yapacak.

ÜYE SAYILARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın son verilerine göre, toplam 3 milyon 16 bin 495 kamu personeli bulunuyor. Memurların 2 milyon 319 bin 157’si sendikalı. En fazla üyeli Memur-Sen’e üye 1 milyon 78 bin 831 kamu çalışanı var. İkinci sıradaki Türkiye Kamu-Sen’in üye sayısı 560 bin 60. Üçüncü sırada bulunan Birleşik Kamu-İş’in 189 bin 332 üyesi var. 4. sıradaki KESK’in üye sayısı da 166 bin 266.