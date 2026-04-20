Hükümetten köprü özelleştirmesinde Avrupa turu: Portekiz'den sonra sıra İspanya ve Fransa'da

Türkiye’de köprü ve otoyol özelleştirme sürecine ilişkin çalışmalar hız kazandı. Türk heyeti, Portekiz merkezli karayolu işletmecisi Brisa yöneticileriyle özelleştirme planını görüşmek üzere bir araya geldi.

ÖZELLEŞTİRME GÖRÜŞMELERİ AVRUPA’YA TAŞINDI

Nefes'ten alınan habere göre perşembe günü yapılan görüşmede, köprü ve otoyol özelleştirmesine ilişkin planlar masaya yatırıldı. 2011 yılında Türkiye’deki özelleştirme sürecine ilgi gösterdiğini açıklayan Brisa’nın mevcut süreçteki pozisyonuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Türk heyetinin, görüşmeler kapsamında Avrupa temaslarını Fransa ve İspanya ile sürdürmesinin beklendiği belirtilirken, Ankara kaynakları “Fransa ve İspanya‘yla da bu süreçte bazı görüşmeler yapılabilir” ifadelerini kullandı.

YOL BAKIM MASRAFI ÖNE SÜRÜLDÜ

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen köprü ve otoyolların, “işletme hakkı devri (İHD)” yöntemiyle 25 yıllığına özelleştirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda mülkiyetin kamuya ait kalacağı, yalnızca işletme hakkının devredileceği ifade ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mevcut 2 bin kilometrelik yol ağına ilişkin değerlendirmesinde, “Karayolları Müdürlüğü'nün işlettiği 2 bin kilometrelik yolun bakımı için para harcıyoruz. Hazine Bakanlığı ile yaptığımız çalışmaya göre bu yolların işletme hakkını devredersek daha yararlı mı olur daha zararlı mı olur bunun çalışmasını yapıyoruz. Satılması gibi bir durum yok, işletme hakkı devredilmesi çalışması yapıyoruz ama kamu ne derse o olur” dedi.

2013 İHALESİ VE İPTAL SÜRECİ

Türkiye’de köprü ve otoyolların özelleştirilmesine yönelik daha önce 2013 yılında bir ihale gerçekleştirilmişti. Sekiz otoyol ile Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ve bağlantı yollarının 25 yıllık işletme hakkını kapsayan ihalede, Koç Holding - Ülker (Gözde Girişim) - UEM Group konsorsiyumu 5,7 milyar dolarla en yüksek teklifi vermişti.

Söz konusu ihale, teklifin düşük bulunduğu gerekçesiyle iptal edilmişti. O dönem için beklentinin yaklaşık 7 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtilmişti.

KÖPRÜLER STRATEJİK GELİR KAYNAĞI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Boğaz üzerindeki köprülerin yüksek trafik hacmi nedeniyle düzenli gelir sağlayan stratejik varlıklar arasında yer aldığı ifade ediliyor. Öte yandan özel sektör tarafından işletilen Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün, kamuya ait köprülerdeki trafik yükünü dengeleyen alternatif güzergâhlar sunduğu belirtiliyor.

'VATANA, HALKIMA İHANET EDERİM'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Şubat 2013’te yaptığı açıklama da süreçle birlikte yeniden gündeme geldi. Erdoğan o dönem, “Bu rakam beni tatmin etmedi. Ben bunun üzerine bir çalışma yaptırdım. Bu ihalenin olması gereken en üst rakam ne olabilir? Burada bunun iki katı bir rakam çıktı karşıma. Arkadaşlar böyle çıktıktan sonra ben bunu verirsem vatana ihanet ederim, halkıma ihanet ederim” ifadelerini kullanmıştı.

ÖZELLEŞTİRME HEDEFLERİ TARTIŞMA YARATTI

Erdoğan’ın geçmişte düşük bulduğu teklif seviyelerinin ardından, Orta Vadeli Plan’da toplam özelleştirme gelir hedefinin 4,4 milyar dolar olarak öngörülmesi dikkat çekti. Bu durum, köprü ve otoyol özelleştirme sürecine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

UZMAN YORUMLARINDA KISA VADELİ GELİR VURGUSU

Ekonomi çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde, özelleştirmelerden elde edilecek gelirlerin bütçe açığının kapatılmasında kısa vadeli katkı sağlayacağı, ancak uzun vadeli işletme gelirlerinin özel sektöre devredileceği yönündeki görüşler öne çıkıyor. Söz konusu modelin, kamuya anlık gelir sağlarken gelecekteki düzenli gelir akışını azaltabileceği değerlendiriliyor.