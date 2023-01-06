Huobi'den işten çıkarma kararı

06 Ocak 2023 Cuma, 17:58

Kripto varlık alım satım platformu Huobi, çalışanlarının yüzde 20’sini işten çıkaracağını açıkladı. Şirketi temsil eden Huobi danışmanı Justin Sun, daha önce bu haberi yalanlamıştı.

Şirketin sözcülerinden olan Kate Li, CoinDesk’e yaptığı açıklamada “Ayı piyasasının mevcut durumu nedeniyle çok zayıf bir ekiple devam edeceğiz” dedi.

Çarşamba günü Wu Blockchain, Huobi’nin çalışan maaşlarını nakit para yerine USDT ve USDC sabitkoinleriyle ödeyeceği, bunu kabul etmeyen çalışanların işten çıkarılabileceği haberini yapmıştı.

HT'DEKİ DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Huobi’nin jetonu HT, Çarşamba gününden beri yaklaşık yüzde 12 değer kaybetti. HT’deki değer kaybı son 30 günde yüzde 30’u buldu.

CoinGecko verilerine göre, platformdaki 24 saatlik hacim ise yüzde 22,54 düşerek 510 milyon dolardan 395 milyon dolara geriledi.

Analiz şirketi CryptoQuant’ın verilerine göre Huobi’nin kendi jetonu HT, platformun rezervinin yaklaşık yüzde 44’lük kısmını oluşturuyor. FTX’in çöküşü, Huobi’nin rezervleri hakkında endişeye neden oluyor.