Hyundai'nin marka değeri 17 milyar dolara çıktı
Koreli Hyundai, marka araştırma kuruluşu Interbrand'ın listesinde 35’inci sırada yer aldı. Interbrand, Hyundai’nin marka değerini de bir önceki yıla göre yüzde 14 artırdı. Şirketin, 2022 yılında marka değerini de 17 milyar dolara çıkararak hızlı bir büyüme gösterdi.
Türkiye'de de fabrikası olan Koreli Hyundai Motor Company, Interbrand’in araştırma sonuçlarına göre; art arda ikinci yıl küresel marka değerinde 35’inci sıraya yerleşirken, üst üste sekizinci yılını da ilk 40'a girerek tamamladı.
Interbrand, Hyundai’nin marka değerini de bir önceki yıla göre yüzde 14 artırarak 2022'de 17,3 milyar dolara ulaştığını açıklarken aynı zamanda en iyi 40 marka arasındaki yerini de korumuş oldu. Lüks ve premium rakipler hariç, otomotiv markaları arasında en hızlı büyüme gösteren Hyundai’nin EV modelleri, bu önemli başarıyı göstermesinde kilit rol oynadı.
Hyundai'nin geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de satışa sunulan IONIQ 5, şirketin gelecekteki EV modelleri için tasarım ve teknoloji yönünü de belirliyor.
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