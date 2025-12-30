IBAN'la para gönderme limitinde büyük değişiklik: MASAK alt sınırı yeniden belirledi!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kayıtdışı para transferlerini önlemek ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele etmek amacıyla para transferlerine yönelik yeni bir düzenleme duyurdu. Buna göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yüksek tutarlı işlemlerde ek bir yükümlülük uygulanacak.

Ağustos ayında yayımlanan tebliğ kapsamında, kullanıcıların mobil bankacılık, IBAN, internet bankacılığı veya ATM üzerinden gerçekleştireceği ve toplam işlem hacmi 200 bin TL’yi aşan para transferlerinde 20 karakteri aşan açıklama girmesi zorunlu hale getirilmişti. Para transferinin detaylarına ilişkin beyan şartı getiren bu düzenleme yürürlüğe girmeye hazırlanırken, önemli bir değişiklik gündeme geldi.

ALT SINIR 400 BİN TL’YE ÇIKARILACAK

Dünya’nın haberine göre, 1 Ocak 2026’da başlaması planlanan ve ilk etapta 200 bin TL alt sınır öngörülen uygulamada limit artırılacak. Enflasyonun etkisiyle belirlenen tutarın günlük işlemleri de kapsayacak hale gelmesi sınırın yeniden düzenlenmesini zorunlu kıldı.

Bu çerçevede ekonomi yönetiminin başlangıçta 200 bin TL olarak belirlenen alt sınırı 400 bin TL’ye yükseltmeyi planladığı belirtildi.