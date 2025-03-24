İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yöneticilerine yönelik kararlar iş dünyasını rahatlatmadı: Ekonomi ‘tutuklandı’

Yayınlanma: 24.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 24.03.2025 - 05:03

İ stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 yöneticiye karşı gerçekleştirilen operasyonda açıklanan mahkeme kararları piyasada olumlu karşılanmadı. Tutuklama kararının gerilimin sürmesine neden olacağı belirtilirken borsa ve kurda müdahale bekleniyor. Ekonomistlere göre sürecin etkileri kısa vadede çözülmeyecek. Siyasi krizin ekonomiye ne kadar fatura çıkaracağı henüz bilinmiyor. 19 Mart günü dolarda 41 TL’yi Avroda ise 45 TL’yi gören kurlardaki artış Merkez Bankası’ndan yaklaşık 23.5 milyar dolar çıkarak durduruldu. Bugün dolar 38, Avro ise 41 TL’den güne başlayacak. Borsa ise 2008’den beri en önemli kayıbını yaşadı. BİST100 endeksi bir haftada yüzde 16.57 düşerek 9044.64’ten kapattı.

Son gelişmeleri değerlendiren ekonomist Cem Başlevent, tutuklamalar olmasaydı bu haftanın piyasa ve borsa açısından daha olumlu başlayacağını kaydetti. “Belediyeye bir kayyum ataması söz konusu olmayacak ve CHP kurultayının yapılmasına izin verilecekse, Varlık Fonu’nun alımlarıyla borsada bir sakinleşme görebiliriz” diyen Başlevent şöyle devam etti:

“Merkez Bankası geçen hafta olduğu gibi gerekirse rezerv kullanıp dövizi kontrol etmeye çalışacaktır. Kontrolden çıkmasına izin vermeyeceklerdir çünkü daha sonra çok büyük maliyetleri var. Dolar 40 TL’leri görürse sonucunu geri çevirmek zor olacaktır. Eğer tutuklama söz konusu olmasaydı borsada olumlu bir tablo olurdu ancak bunu göremeyeceğiz. Faiz taraflarında baktığımızda ise yabancıların Türk varlıklarından çıkmasının kısa vadede toparlanması zor görünüyor. Yatırımcıları da kararsız bırakacak ve kayıpların telafisinin zamana yayılacağı bir süreç göreceğiz.

YABANCI YATIRIMCI GELMEZ

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşcu ise piyasaların cuma gününe göre daha olumsuz işleyeceğini belirterek şu yorumu yaptı:

‘SERT DÜŞÜŞ OLMAZ’

“Özellikle borsanın aşağı yönlü trend izleyeceğini ve Merkez Bankası’nın dolar satarak yükselmesini önleyeceğini düşünüyorum. Yaşanan ekonomik gelişmelerin kısa vadede düzelmesi çok zor. Yabancı yatırımcıların gelmesi artık imkânsız. Merkez Bankası’nın ekonomi yönetimine müdahale edeceği noktalar var, onları yaparsa farklı yapmazsa farklı sonuçlar doğacaktır.” Finans danışmanı Metin Yüksel ise borsada yaşanabilecekleri şöyle yorumladı:

“Bu hafta yaşanacak düşüş ve prim kaybı geçen hafta kadar sert olmayacaktır. Zaten İmamoğlu’nun büyük olasılıkla tutuklanacağına dair bir fiyatlama oldu. Pozisyon itibarıyla kredili olan ya da yüksek kredi taşıyan müşterilere yönelik de resen satışlar gelebilir. Bunun devamıyla birlikte bir düşüş olsa da artık yavaş yavaş fiyatlar konsolide olmaya başlar. Sert düşüşlerin yerini fiyat konsolidasyonuna giden alışsatışlar alacaktır.”