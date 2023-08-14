İBB'ye bağlı Ağaç A.Ş. çalışanlarından Saraçhane'de eylem

Yayınlanma: 14.08.2023 - 18:03

Güncelleme: 14.08.2023 - 18:03

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi olan Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikasına (BTO-Sen) bağlı İBB iştiraklarından Ağaç A.Ş çalışanları, asgari ücret seviyesinde kalan maaşlarına zam talebinde bulunmak için Saraçhane Parkında eylem yaptı. 2 buçuk yıl önce sözleşmeli olarak işe alınan ve 6 ay sonra sözleşmelerinin bitmesinin ardından süresiz sözleşme kategorisine alındıklarını iddia eden işçiler, sabah erken saatlerde Saraçhane parkında toplandı.

Aynı dönemde işe alınan, yine İBB iştirak şirketlerinden Boğaziçi A.Ş ve İstaç A.Ş çalışanlarının 25 bin lirayı bulan maaşları ve imzalanan sözleşmeyle sosyal haklarını tam aldıklarını söyleyen Ağaç A.Ş işçileri, diğer işçilerle aynı haklara sahip olmak için akşam saatlerine kadar eylem yaptı. Gün boyu Saraçhane Parkında devam eden eylem için emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi alırken, basın açıklaması yapan işçiler 'sesimiz duyulana kadar buradayız' dedi.

Eylem yapan Ağaç A.Ş. çalışanları adına Tarım ve Orman İşçileri Sendikası, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Genel sekreteri Erkan Urel basın açıklamasında bulundu. Erkan Urel, "İşçiler olarak, diğer İBB işçileri gibi bizlerin de yan hakları olsun diye Saraçhane'ye geldik. Biz, İstanbul'un nefesi park ve bahçelerde çalışan Ağaç A.Ş. işçileri, sefalet ücretinin nefesimizi kesmesine izin vermemek için, nefes alabilmek için Saraçhane'ye geldik. Sürekli boş vaatlerle oyalanmaya tahammülümüz kalmadığı için Saraçhanedeyiz" dedi.

Erkan Urel, "İşveren ile sarı sendikaların anlaşarak sendikal yetki süreçlerini yargıya havale etmesine, sonra da danışıklı dövüşün, bitirilmeyen yargı süreçlerinin arkasına saklanarak yıllar boyunca işçileri asgari ücret sarmalına mahkûm etmelerine tahammül kalmadığı için Saraçhane'deyiz. Ağaç A.Ş. işçileri; en temel sorunların ve haksızlıkların dahi bir türlü çözülmemesine, kızgın güneş altında kimi zaman su bile verilmeden çalıştırılmaya, İBB tesislerindeki tuvaletleri bile kullanmalarının sağlanmamasına, liyakatin değil yalakalığın ödüllendirilmesine, sorunların konuşulmasının bile birilerinin keyfine göre mümkün olmasına, sorun çıkmadan bunu çözme becerisini gösteremeyen yöneticilere tahammülü kalmadığı için Saraçhane'ye geldi" diye konuştu.

Urel, "İşveren ve işveren vekillerinin işçilerin sendikal faaliyetleri ile ilgili kararlarına müdahale etme hakları bulunmamaktadır. Bu kararlar ile ilgili olarak işçiyi etki altında bırakacak davranış ve yorumlardan uzak durmaları gerekmektedir. Yasalara uyun, Anayasal hakkımız olan Sendikal Faaliyetlerimize müdahale etmeye kalkışmayın, işçiyi tehdit etmeyin, emek düşmanı olmayın, isminizin saygınlığını koruyun. Aksi durumda, adalet önünde her türlü bedeli ödemeniz için elimizden geleni yapacağımızı şimdiden belirtiyoruz" diyerek basın açıklamasını sonlandırdı.