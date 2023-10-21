İçince rahatlatıyor! 50 gramı 20 TL

Bolu’da havaların soğumasıyla birlikte artan soğuk algınlığı hastalıkları sebebiyle vatandaşlar, aktarlara yöneldi. 50 gramı 20 liradan satılan ıhlamurun yoğun ilgi gördüğü Bolu’da aktar esnafı Mehmet Karaman, “Türk milletinin ilk müracaat ettiği ürün ıhlamur” dedi.

İHA
Yayınlanma: 21.10.2023 - 15:53
İçince rahatlatıyor! 50 gramı 20 TL
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Bolu’da son zamanlarda hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, soğuk algınlığı hastalıkları arttı. 

Öksürük, grip, boğaz ağrısı gibi şikayetleri olan vatandaşların birçoğu aktarlarda soluğu alıyor. 

Gribal hastalığa yakalanan vatandaşları, içince rahatlatan ürün olarak bilinen ‘ıhlamur’ Bolu’da yoğun ilgi görüyor. 50 gramı 20 liradan satılan, dalından yeni toplanan ıhlamur tezgahta yerini aldı.

"İYİ UYUTUR, RAHATLATIR, TERLETİR"

Türkiye’de gribal hastalığı olan çoğu vatandaşın ıhlamurda çare aradığını ifade eden Mehmet Karaman, "Gribal hastalığı olanların ilk tercih ettiği ürün ıhlamurdur. Türk milletinin hep öyledir yani senelerden beri, ilk müracaat ettiği ürün ıhlamur. Öksürüğü olan, grip olan. Soğuk algınlığı, öksürük için. İyi uyutur, rahatlatır, terletir" dedi.

50 GRAMI 20 TL

Vatandaşın talebinin artmaya başladığını ifade eden Aktar Mehmet Karaman, "Vatandaşın talebi yavaş yavaş artmaya başladı. Ama kışa doğru daha çok artar. 50’şer gramlık poşetlere ıhlamurları dolduruyoruz. 50 gramlık poşeti, 20 liraya satıyoruz. Fiyatları normal, bir bardak çay zaten 20 lira. 50 gramlık poşetten, 20-25 bardak ıhlamur çıkar. Yeni ürünler geldi. Bunlar yeni ürün şu anda sattıklarımız. Tezgahta yerini aldı. Kış hastalıkları için adaçayı, zencefil, zerdeçal kullanabilirler. Onlar da iyidir. İnsanların en çok tercih ettiği kış hastalıkları için ıhlamur" diye konuştu.


Ihlamur ıhlamur çayı

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