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İcra dairelerine gelen dosya sayısı bir yılda 1 milyon 519 bin adet arttı... Borçlar nefes aldırmıyor

İcra dairelerine gelen dosya sayısı bir yılda 1 milyon 519 bin adet arttı... Borçlar nefes aldırmıyor

11.06.2025 04:00:00
Güncellenme:
Mustafa Çakır
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İcra dairelerine gelen dosya sayısı bir yılda 1 milyon 519 bin adet arttı... Borçlar nefes aldırmıyor

Borç yükü büyüyor, icra dosyaları patladı! KOBİ’lerden tarım sektörüne, yurttaştan esnafa kadar herkes borç batağında. Banka borçları rekor seviyelere ulaşırken, icra dairelerine gelen dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 519 bin artarak 23.6 milyona yükseldi.

İşletmelerden yurttaşa “borç dağları” gün geçtikçe büyüyor. KOBİ’lerin banka borçları 5 trilyon liranın üzerine çıkarken tarım sektörünün borçları da ilk kez 1 trilyon lira sınırını aştı. Yurttaşın borçları da 4.8 trilyon liraya ulaştı. İcra dosyalarının sayısı ile bir yılda 1 milyon 519 bin adet arttı. CHP TBMM Grubu’nun ekonomi raporunda borçlardan icra dosyalarına kadar şu değerlendirmeler yer aldı:

  • 5 TRİLYONU AŞTI: KOBİ’lerin bankacılık sektörüne olan borçları nisanda önceki aya göre 201 milyar lira daha artarak 5 trilyon 33 milyar liraya yükseldi.
  • TAKİBE DÜŞTÜLER: KOBİ’lerin bankalara olan kredi borçları bu yılın ilk dört aylık döneminde yüzde 15.1 artarak 660 milyar lira artış kaydetti. Aynı dönemde KOBİ’lerin zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alınan borçları ise 29.4 milyar lira artarak 115.9 milyar liraya yükseldi.
  • TARIM 1 TRİLYON TL: Tarım sektörünün bankalara olan kredi borçları nisan ayında 38.4 milyar lira artarak ilk kez 1 trilyon 9 milyar liraya çıktı. Sektörün kredi borçları yılın ilk dört aylık döneminde ise 140 milyar lira artış kaydedildi. Tarım sektörünün aynı dönemde icra takibine alınan borçları ise yüzde 74.8 yani 2.7 milyar lira artarak 6.3 milyar lira oldu.
  • YURTTAŞ DA BATAKTA: Yurttaşların, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 23-30 Mayıs günleri arasındaki haftada, 114.8 milyar lira artarak 4 trilyon 684 milyar liraya yükseldi.
  • İCRA KRİZİ BÜYÜYOR: İcra dairelerine 1 Ocak-6 Haziran günleri arasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 5.9 oranında artarak 4 milyon 336 bin oldu. İcra dairelerine 2024 yılında bu dönemde 4 milyon 93 bin yeni dosya gelmişti. Aynı günlerde 2 milyon 965 bin dosya ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı. UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 6 Haziran itibarıyla 23 milyon 630 bine çıktı. Derdest dosya sayısı son bir yılda net olarak 1 milyon 519 bin adet arttı.
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