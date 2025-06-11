İcra dairelerine gelen dosya sayısı bir yılda 1 milyon 519 bin adet arttı... Borçlar nefes aldırmıyor

İCRA KRİZİ BÜYÜYOR: İcra dairelerine 1 Ocak-6 Haziran günleri arasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 5.9 oranında artarak 4 milyon 336 bin oldu. İcra dairelerine 2024 yılında bu dönemde 4 milyon 93 bin yeni dosya gelmişti. Aynı günlerde 2 milyon 965 bin dosya ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı. UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 6 Haziran itibarıyla 23 milyon 630 bine çıktı. Derdest dosya sayısı son bir yılda net olarak 1 milyon 519 bin adet arttı.