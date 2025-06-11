İcra dairelerine gelen dosya sayısı bir yılda 1 milyon 519 bin adet arttı... Borçlar nefes aldırmıyor

İşletmelerden yurttaşa “borç dağları” gün geçtikçe büyüyor. KOBİ’lerin banka borçları 5 trilyon liranın üzerine çıkarken tarım sektörünün borçları da ilk kez 1 trilyon lira sınırını aştı. Yurttaşın borçları da 4.8 trilyon liraya ulaştı. İcra dosyalarının sayısı ile bir yılda 1 milyon 519 bin adet arttı. CHP TBMM Grubu’nun ekonomi raporunda borçlardan icra dosyalarına kadar şu değerlendirmeler yer aldı:
- 5 TRİLYONU AŞTI: KOBİ’lerin bankacılık sektörüne olan
borçları nisanda önceki aya göre 201 milyar lira daha artarak 5 trilyon 33
milyar liraya yükseldi.
- TAKİBE DÜŞTÜLER: KOBİ’lerin bankalara olan kredi borçları
bu yılın ilk dört aylık döneminde yüzde 15.1 artarak 660 milyar lira artış
kaydetti. Aynı dönemde KOBİ’lerin zamanında ödeyemediği için bankalar
tarafından icra takibine alınan borçları ise 29.4 milyar lira artarak 115.9
milyar liraya yükseldi.
- TARIM 1 TRİLYON TL: Tarım sektörünün bankalara olan kredi
borçları nisan ayında 38.4 milyar lira artarak ilk kez 1 trilyon 9 milyar
liraya çıktı. Sektörün kredi borçları yılın ilk dört aylık döneminde ise 140
milyar lira artış kaydedildi. Tarım sektörünün aynı dönemde icra takibine
alınan borçları ise yüzde 74.8 yani 2.7 milyar lira artarak 6.3 milyar lira
oldu.
- YURTTAŞ DA BATAKTA: Yurttaşların, bankalar ve finans
kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 23-30 Mayıs günleri
arasındaki haftada, 114.8 milyar lira artarak 4 trilyon 684 milyar liraya
yükseldi.
- İCRA KRİZİ BÜYÜYOR: İcra dairelerine 1 Ocak-6 Haziran günleri arasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 5.9 oranında artarak 4 milyon 336 bin oldu. İcra dairelerine 2024 yılında bu dönemde 4 milyon 93 bin yeni dosya gelmişti. Aynı günlerde 2 milyon 965 bin dosya ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı. UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 6 Haziran itibarıyla 23 milyon 630 bine çıktı. Derdest dosya sayısı son bir yılda net olarak 1 milyon 519 bin adet arttı.