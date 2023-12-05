İcra dosyalarında rekor: 24 milyondan fazla dosya!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 09:34

Güncelleme: 05.12.2023 - 09:34

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 2023 yılında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısında rekor artış olduğunu belirterek, ekonomik krizin boyutunu gösteren en önemli göstergelerden birisi olduğunu söyledi.

“24 MİLYON 229 BİN İCRA DOSYASI”

Ekonomik krizin daha da derinleştiğini ifade eden Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “1 Ocak- 1 Aralık 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı 12 milyon 591 bini buldu. Geçen yıl ilk 11 ayında bu sayı 7 milyon 816 bindi. Geçen yılın aynı dönemine göre; dosya sayısındaki artış oranı yüzde 61. 12,5 milyon yeni dosya bugüne kadar ki en yüksek dosya sayısı. Bu bir rekor. Çünkü 2015 yılından bu yana bir yılda icra dairelerine gelen en yüksek dosya sayısı 9,3 milyon. 2022 yılında yapılan yasal düzenleme ile aboneliklerden kaynaklanan icradaki bazı alacaklardan vazgeçilmesinin etkisiyle 14 milyon 88 bin dosya da ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı. Buna rağmen 2023 yılında devreden dosya sayısı 24 milyon 229 bin. Ve 2023 yılında 12,5 milyon yeni dosyanın eklenmesi ülkede ekonomik krizin geldiği vahim durumu ortaya koymaktadır” diye konuştu.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu



YURTTAŞIN BANKAYA BORCU 2 TRİLYON 523 MİLYAR LİRA

İcra dosyalarındaki artışın bir nedeni de vatandaşın bankalara olan ve ödeyemediği borçları olduğunu aktaran CHP’li Bakırlıoğlu, “Vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi, kredi faizlerindeki rekor yükselişe rağmen yükselişini sürdürdüğü görülüyor. Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacaklarının bakiyesi 24 Kasım 2023 tarihi itibariyle 2 trilyon 523 milyar liradır. Bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları alacaklarında yılbaşından bu yana ise 12,8 milyar liralık artış yaşandı” ifadelerini kullandı.

BANKALARA 282,1 MİLYAR LİRA FAİZ ÖDENDİ

Yüksek enflasyon, artan döviz kuru ve yüksek faizlerle birlikte toplumun tüm kesimlerinin alım gücünün düştüğüne dikkat çeken Bakırlıoğlu; “Vatandaş geçinemez, esnaf, tüccar, sanayici işlerini yürütemez hale geldi. Vatandaşlar bu yıl ocak-ekim döneminde bireysel krediler ve kredi kartı borç bakiyeleri için bankacılık sektörüne 282,1 milyar lira faiz ödediler. Bankalara ödenen faiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91,1 oranında artış kaydetti. Bu kadar faiz yükü altında borçların ödenmesi mümkün görünmüyor. Böyle giderse gelecek yıl icra dosyası sayısı katlanarak artacaktır. Torba kanunla şirketlerin bankalara olan ticari kredilerin yapılandırılması uygulaması vatandaşların kredi kartı ve bireysel kredi borçları içinde yapılması gerekmektedir” dedi.