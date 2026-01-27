İddia: Türkiye’nin en büyük bakır madeninin satışı masada!

Küresel piyasalarda bakır fiyatlarının son dönemde rekor seviyelere ulaşmasının ardından, Türkiye’nin önde gelen bakır madeninin satışı gündeme geldi.

Bloomberg’in haberine göre, Kastamonu’da faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en büyük açık ocak bakır madeni olarak bilinen tesisin sahipleri, şirketin satışını da içeren stratejik seçenekleri değerlendirmeye başladı.

Haberde yer alan iddiaya göre, maden sahipleri olası bir satış sürecini yürütmek üzere Goldman Sachs’ı danışman olarak görevlendirdi. Sürecin, küresel emtia piyasalarında bakırın değer kazanmasıyla birlikte varlığın cazibesinin artmasından kaynaklandığı ifade ediliyor.

Bloomberg, görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu ve satışın kesinleşmiş bir karar olmadığını da aktardı. Tarafların, piyasa koşullarına bağlı olarak farklı seçenekleri değerlendirdiği belirtiliyor.

Söz konusu iddialara ilişkin madenin sahiplerinden ya da yetkili kurumlardan şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.