İdeal Data Haber'in faiz anketi sonuçlandı

İdeal Data Haber anketine göre, TCMB'nin 150 baz puanlık bir indirime giderek faizi yüzde 39,50 seviyesinden yüzde 38,00 seviyesine indirmesi bekleniyor.

Anketine katılan 20 ekonomistin 8'i gösterge faizin 150 baz puan indirileceğini düşünüyor. Ekonomistlerin 7'si 200 baz puan ve 5'i ise 100 baz puan indirileceğini savundu.

TCMB'nin 11 Aralık'taki toplantısında yüzde 38,00 seviyesinde bulunan borç alma faizini yüzde 36,50, yüzde 42,50 seviyesinde bulunan borç verme faizinin ise yüzde 41,00'e indirmesi bekleniyor.

Merkez Bankası en son 23 Ekim'de gerçekleştirdiği toplantı sonrasında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirmişti.

Merkez Bankası, 2026 yılının ilk toplantısını 22 Ocak Perşembe günü yapacak.