İflasın eşiğindeki Evergrande sürecinde yeni gelişme

04 Ocak 2022 Salı, 12:19

Çin'in en büyük gayrimenkul şirketlerinden Evergrande'nin hisseleri, Hong Kong Borsası'nda dün işleme kapatıldı. Şirketin yatırımcıları, uzun süredir yeniden yapılandırma planı ile ilgili gelişmelerin netleşmesini bekliyor. Yaklaşık 300 milyar dolar borcu olan Evergrande, elindeki varlıkları ve hisseleri satarak ödemelerini karşılamakta zorlanıyor.

Evergrande geçen yılki satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 39 düşüşle 443 milyar yuana (69.5 milyar dolar) gerilediğini açıklarken, hisseleri bugün yeniden işlem görmeye başlayacak.

YIKILMASI TALİMATI VERİLDİ

Hisselerin yeniden işlem görmeye başlayacağı açıklamasından önce, yetkililer tarafından tatil beldesi Hainan'daki 39 binanın yıkılması talimatı verildiği doğrulanmıştı.

Yıkılma talimatı verilen binalar Ocean Flower Island projesinde yer alıyor ve Evergrande, kararın projedeki diğer binaları kapsamadığını açıkladı.

YÜZDE 10'U KADAR ÖDEMEYİ KABUL ETMİŞTİ

Şirket daha önce geri ödemeye ilişkin herhangi bir miktar açıklamamış, yatırımcılara, yatırımlarının yüzde 10'u kadar ödeme yapmayı kabul etmişti.