Iğdır'da ekmek fiyatına zam
Iğdır'da 8 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatı liraya ye yükseltildi.
Iğdır'da 200 gram ekmeğin fiyatına 1 lira zam yapıldı. 8 liraya satılan ekmeğin fiyatı 9 liraya yükseltildi. Ekmeğe gelen zamma yurttaşlar tepki gösterdi.
Fiyat artışına tepki gösteren bir yurttaş, "Çiftçinin bir ürününe 1 lira fark verildi mi? Verilmedi. Bu haksız olan bir şey. Milleti mağdur ettiler o kadar. Ekmek 9 lira oldu. Günde en az 6 tane alıyorum. Bu böyle olmaz ki! Her şeyin bir hakkı var kuralı var. Bir ekmek 9 lira oldu" dedi.
Zammın yetersiz olduğunu belirten bir fırıncı ise, "Ekmeğin fiyatı 9 lira oldu ama bu bize yetmiyor. Bu fiyat kurtarmıyor. Zarar ediyoruz bakalım ne olacak. Her şeye zam geliyor. Eskiden 10 kuruş zam olsa kıyamet kopardı. 2-3 lira zam geliyor ses yok" şeklinde konuştu.
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