İhale (Auction) nedir? İhale türleri nelerdir?

Yayınlanma: 16.11.2023 - 16:25

Güncelleme: 16.11.2023 - 16:25

Piyasa ekonomilerinde, çeşitli mal ve finansal değerlerin tahsisinde kullanılan bir yöntem olan ihale, özellikle belirsizlik durumlarında etkili bir çözüm sunuyor. Malın sabit veya belirlenebilir bir fiyatı olmadığında veya satıcı malın piyasa fiyatı konusunda belirsizse, ihale yöntemi rekabet koşulları altında malın satışını gerçekleştirmek için kullanılıyor.

En yaygın ihale türlerinden biri olan çoklu fiyat ihalesi (Dutch Auction), fiyatların büyükten küçüğe doğru sıralandığı ve satıcı açısından gelirin maksimum, maliyetin minimum olmasını sağlayan bir sistemdir. Katılımcılar kendi teklif ettikleri fiyatlar üzerinden işlem yaparlar.

Fiyatların küçükten büyüğe sıralandığı diğer bir ihale türü ise "English Auction" olarak adlandırılır. Bu ihalede katılımcılar arasında açık artırma yapılır ve en yüksek teklifi veren kazanır.

Bir diğer ihale yöntemi olan "tek fiyat" ihalesinde ise arzın ve talebin eşitlendiği bir fiyat belirlenir ve bu fiyat, ihaleyi kazanan tüm katılımcılara uygulanır. Yani, tüm işlemler tek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilir.

Her iki ihale türünün de avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Tek fiyat ihalesi, daha düşük bilgi toplam maliyetine sahip olabilir ve daha fazla katılım sağlayabilir. Öte yandan, çoklu fiyat ihalesi daha yoğun bir rekabet ortamı sunabilir ve satıcı açısından daha düşük maliyetli olabilir. Ancak, hangi yöntemin tercih edileceği, piyasanın yapısına ve o günkü koşullarına bağlı olarak değişebilir.