İhaleler tamamlandı: İstanbul'da taksi plakaları ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), uygulama bazlı taksi taşımacılığı kapsamında 2 bin 500 yeni taksinin ilk aşamasında ihaleye çıkardığı 150 plakadan 9’unun satışını tamamladı.

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ihalede, 29 yıllığına ruhsat verilmek üzere uygulama tabanlı 150 taksi plakası için 30 istekli kapalı teklif sundu. Evrak incelemesinin ardından 14 başvuru geçerli sayılarak açık artırma aşamasına geçildi.

İhale sonucunda 9 plaka, 4 milyon 501 bin ile 4 milyon 852 bin lira arasında fiyatlarla satıldı. En yüksek bedelle satılan plaka ise "34 TUA 001" oldu.

YANLIŞ BELGE TARTIŞMASI YAŞANDI

Eksik veya geçersiz belge nedeniyle ihaleden çıkarılan bir istekli duruma tepki gösterdi. Evraklarının eksik olmadığını iddia eden istekliye, encümen üyeleri "yanlış belge sunduğu" yanıtını verdi. Kısa süreli gerginlik yaşanırken, ihale komisyonu süreci devam ettirdi ve açık artırmayı sürdürdü.

Plaka kullanım hakkı 29 yıl ile sınırlı olacak yeni taksiler, İstanbulluların oylarıyla belirlenen özel tasarımlarla hizmet vermeye başlayacak.