İhlas’ın 3’lüsü önce düştü sonra yükseldi

27 Haziran 2022 Pazartesi, 13:38

Medya, inşaat ve küçük ev aletleri alanları faaliyetleri olan İhlas Holding’in Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören 3 hissesi güne düşüşle başlamıştı. Holdingin borsada İhlas Holding (IHLAS), İhlas Ev Aletleri (IHEVA) ve İhlas Haber Ajansı (IHAAS) şirketleri işlem görüyor. Haftanın ilk işlem gününde IHEVA sabah saatlerin ciddi bir düşüş yaşadı. Ancak hisseler borsanın birinci seansı sonuna doğru toparlanmaya başladı. Geçtiğimiz yıl halka arz edilen haber ajansı IHAAS, küçük ev aleti pazarındaki IHEVA ve IHLAS hisseleri sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izledi. Hisseler kısa sürede toparlandı.

EN DİPTE KÜÇÜK EV ALETLERİ VAR

IHEVA cuma günü kapanışta 1,00 TL’den işlem görüyordu. Bugün borsanın açıldığı saatlerde değer kaybeden hisseler 0,96’ya kadar geriledi. Öğle saatlerine doğru ise IHEVA’da toplanma başladı ve 0,99 TL’ye geldi. Şirket hissesinin 12 aydaki en düşük seviyesi 0,91 TL olarak kaydedilirken en yüksek 12 aylık seviye ise 1,32 TL oldu.

350 milyon 500 bin TL sermayeli IHEVA’nın net karı ise 99 milyon 988 bin 789 olarak açıklanmıştı. Şirketin öz sermayesi ise 511 milyon 642 bin 180 TL.

AJANS HIZLI TOPARLANDI

Geçen yıl ekim ayında halka arz edilen İhlas Haber Ajansı’nın (IHAAS) halka az edildiğinde 4,60 TL’den işlem görüyordu. Şirket hisseleri halka arzından bu yana geçen 8 aylık sürede bugün zirve yaptı. Günün en düşük seviyesi olarak 26,50 TL’yi gören hisseler ilk seansın sonuna doğru yüzde 9,96 değerlendi ve 29,14 TL’ye kadar ulaştı.

HOLDİNG YATAY SEYİRDE

İhlas Grubu’nun borsada işlem gören en büyük sermayeli kote şirketi ise İhlas Holding. Borsa İstanbul’da ‘IHLAS’ olarak yer alan hisselerde günün en düşük seviyesi 0,50 TL olurken en yüksek seviye ise 0,53 TL olarak kaydedildi. Borsanın açıldığı saatlerde aşağı yönlü hareket eden hisseler birinci seans sonuna doğru hafif bir toparlanma yaşadı. Günün açılış seviyesi olan 0,53 TL’ye gelen şirket hisseleri yatay bir seyir izliyor.







