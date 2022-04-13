İhracat birim değer endeksi yüzde 9,5 arttı

13 Nisan 2022 Çarşamba, 10:37

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve ocak ayında 72,8 ile tarihi düşük seviyeyi gören dış ticaret haddi 2022 yılı şubat ayında 76,3 oldu. Dış ticaret haddinin 100'ün üzerinde bulunması; dış ticarete konu malların baz yılına göre pahalıya satılıp, ucuza satın alındığı için ihraç eden ülke lehine bir duruma işaret ederken tersi durum ülke aleyhinde bir tabloya işaret ediyor.

İhracat birim değer endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1, hammaddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,7, yakıtlarda yüzde 54,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,7 arttı.

İHRACAT MiKTAR ENDEKSİ YÜZDE 14,5 ARTTI

İhracat miktar endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 24,2, hammaddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 15,2 artarken, yakıtlarda yüzde 7,5 azaldı.

İhracat birim değer ve miktar endeksleri, Şubat 2022

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 36,5 ARTTI

İthalat birim değer endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,6, hammaddelerde (yakıt hariç) yüzde 23,8, yakıtlarda yüzde 177,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,7 arttı.

Öte yandan ithalat miktar endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7, yakıtlarda yüzde 1,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 12,0 arttı.