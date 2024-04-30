"İhracat yapıyoruz vize alamıyoruz"

Yayınlanma: 30.04.2024 - 10:50

Güncelleme: 30.04.2024 - 10:50

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gidilmesi için alınan Schengen vizesi sorununa isyan etti.

“İŞ İNSANLARI OLARAK BİZLER GİTMEKTE ZORLANIYORUZ”

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Ender Yorgancılar, “200’ü aşkın ülkeye ihracat yapan Türk sanayicileri olarak, maliyetlerden mevzuatlara kadar karşı karşıya kaldığımız güçlüklere, son birkaç yıldır ve ne yazık ki artarak devam eden vize alma zorluğu da eklendi. Ürettiğimiz malları ihraç ettiğimiz ülkelere, iş insanları olarak bizler gitmekte zorlanıyoruz. Schengen vizesi başvuru sistemleri yüksek oranda kapalı, ara ara açıldığında ise randevu yakalamak haliyle zorlaşıyor, randevu alabilen ise ileri tarihli gün alabiliyor ve randevu tarihinden sonra da vizesini en iyimser 20-30 güne, ve maalesef çoğunlukla da bir ay üzerinde uzayan bir takvimde alabiliyor. Burada karşı karşıya kaldığımız bir başka husus ise, uzun beklemelerin ardından verilen vizelerin çoğunun, kısa süreli olması veya vizenin uygun görülmeyerek başvuruya ret verilmesi” diye konuştu.

“TÜRK VATANDAŞLARINI MADDİ VE MANEVİ ZORLUYOR”

Vize probleminin her iki ülkeyi de “yorduğuna” dikkat çeken Yorgancılar, “Bizler iş insanları olarak ülkelerle karşılıklı iş hacmimizi, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek, yeni pazarlara açılmak için ticari vize alıyoruz. Aynı ay içinde birkaç kez gitmemiz gerekebiliyor. Aynı şekilde çalışanlarımız yıl içinde birkaç kez farklı dönemlerde fuarlara katılıyoruz. Alınan ret veya verilen kısa süreli vizeler, bize süreci yeniden yaşatıyor. Vize ücretlerinin yarattığı maliyet de işletmelerimize ayrı bir yük getiriyor. Doğal olarak konsoloslukların, yoğun talep gerekçeleri de, kısa süreli vizeler nedeniyle kısır döngüye dönüşüyor. Bu döngü, her iki tarafı da yormakla birlikle, Türk vatandaşlarını maddi ve manevi zorluyor” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETE ÇAĞRI

Almanya, İspanya ve İtalya’nın Mayıs sonuna kadar vize başvurularına kapalı olacağı iddilarına da değinen Ender Yorgancılar, “Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamalarda, yoğunluk nedeniyle randevularda sarkma olduğu gerekçelendirmesi yapılıyor. Başvuruların kapatılmadığı belirtiliyor. Bizler; iş dünyası temsilcileri olarak, hükümetimizin vize konusunu önceleyerek hızla çözümü yönündeki talebimizi ısrarlı şekilde yineliyor, vize konusunun kolaylaştırılmasına yönelik çalışmaların hızla artırılarak, ticaretimizin önündeki vize engelinin kalkmasını diliyoruz” dedi.