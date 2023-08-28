İhracatçılar için 1 milyar dolarlık yeni paket
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile kamu ve özel bankalardan oluşan 11 banka arasında imzalan protokol ile ihracatçılara yönelik yeni bir kredi paketi devreye alındı.
Yapılan ortak basın açıklamasında 11 bankanın destek verdiği pakette ihracatçı firmaların azami 5 milyon dolar veya 100 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabileceği belirtildi.
Anlaşmaya göre, rotatif kredi seçeneğiyle, 12 aylık bir süre ile başlayan kredi vadesi, firmaların azami kredi tutarı kadar ihracat alacaklarını anlaşmalı bankalara yönlendirmeleri durumunda maksimum 36 aya kadar çıkabilecek.
Protokol TİM ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA , Akbank, Yapı Kredi Bankası, QNB Finansbank, Denizbank, TEB, Odeabank arasında imzalandı.
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