Tekstil ihracatının 3'te 1'i Avrupa'ya gerçekleşiyor

Yayınlanma: 20.08.2023 - 10:04

Güncelleme: 20.08.2023 - 10:04

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, tekstil ve ham maddeleri sektörü yılın ilk 7 ayında 196 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde kasasına 5 milyar 509 milyon 32 bin dolar koyan sektör temsilcileri, en fazla kazancını yüzde 38,1 pay ve 2 milyar 98 milyon 161 bin dolarla Avrupa'dan sağladı.

Avrupa'yı 993 milyon 295 bin dolarla Eski Doğu Bloku ve 656 milyon 807 bin dolarla Afrika ülkeleri takip etti.

SEKTÖRÜN GÖZDE PAZARI İTALYA

Ülke bazında ise sektör, en çok ihracatını 469 milyon 598 bin dolarla "moda ülkesi" olarak tabir edilen İtalya'ya yaptı.

İtalya'yı 367 milyon 960 bin dolarla Beyaz Rusya, 262 milyon 47 bin dolarla ABD ve 239 milyon 905 bin dolarla İspanya izledi.

En fazla geliri ise 3 milyar 573 milyon 804 bin dolarla kumuştan elde eden sektör, iplikten 1 milyar 310 milyon 101 bin dolar ve elyaftan da 625 milyon 126 bin dolar döviz getirdi.