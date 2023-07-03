İhracatçılara düzenlenen siber saldırı iddiaları Meclis gündeminde

Yayınlanma: 03.07.2023 - 11:50

Güncelleme: 03.07.2023 - 11:50

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Çin başta olmak üzere Hindistan ve diğer Asya ülkelerinden bazı veri şirketlerinin Türk ihracatçıların müşteri, fiyat ve teklif gibi çok önemli ticari bilgilerinin siber saldırı düzenlenerek ya da satın alınarak ele geçirildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Ticaret Bakanı Ömer Polat tarafından cevaplanması istemiyle soru önergesi veren Polat, “Acilen önlem alınması ve ihracatçılarımızın korunması şart. İddialar, ticari sırların ele geçirildiği yönünde. Bir çözüm bulunmazsa ihracatçılarımız küresel ölçekte güç kaybedebilir” diye konuştu.

“İHRACAT TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BÜYÜTÜLMESİ GEREKEN BİR KALEM”

Türk ihracatçılarının güç kaybettiğine dikkat çeken Mahir Polat, “Konşimento bilgilerini bir şekilde eline geçiren şirketler, ihracatçı firmanın nereden ne kadar sipariş aldığını, verilen fiyatları biliyor. Bu verileri işleyerek küresel düzeyde satışa çıkarıyor. İhracatçımızın verilerine sahip olmak demek piyasada üstünlük kurmak için avantaj demek. İhracat Türkiye ekonomisi için geliştirilmesi, büyütülmesi gereken bir kalem. İhracatımızı ve ihracatçımızı destekleyip geliştirmek gerekirken, küresel ölçekte güç kaybının ihtimali bile kaygı verici” diye konuştu.

Mahir Polat Ticaret Bakanı’na şu soruları yöneltti: