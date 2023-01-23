İhracatçının isyanı büyüyor, beklenti doların 23 TL olması

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 06:49

Gaziantep’te yeni markası Koza Home’u tanıtmak için bir basın toplantısı düzenleyen Koza Halı da bu sıkıntıyı yaşayan sanayiciler arasında. Toplantıda sanayici ve ihracatçı kimliğiyle piyasaları değerlendiren Koza Halı Genel Müdürü İbrahim Cingisiz, 2023’ün belirsizliklerle dolu bir yıl olduğunu belirterek “Geçen yıl 750 milyon TL ciromuz vardı. Bu yıl için net rakamlar veremiyoruz, öngörüleri tutturmak çok zor. Sürekli denizin ortasındayız boğulmamak için yüzüp ilerlememiz gerek. Kurun enflasyon kadar artmadığı ortada. Öyle olsa dolar şu an 22-23 TL olmalıydı” dedi. Enflasyonun yavaşladığını belirten Cingisiz, bu durumu şöyle yorumladı:

“Bu maliyetimiz ucuzladı demek değil. Hâlâ artıyor ama yavaş artıyor. Sektörde işten çıkarmalar başladı maalesef. Pandemide yüksek talep olunca herkes fabrikasını büyüttü şimdi de talep durunca küçültüyorlar.”

GENÇLERİ TUTAMIYORUZ

Koza Halı Yönetim Kurulu Başkanı Seddar Cingisiz ise yaptığı değerlendirmede müşteri davranışlarına da değindi. Cingisiz, “Fiyatlardaki aşırı artışla birlikte talepte ani bir daralma oldu. Ama yokluk 40 gün sürer 41. gün alışırız. Şimdi o aşamaya geçildi. Enflasyon düşüyor ama bu fiyatlar düşecek demek değil, zamlar azalabilir” dedi. Güneydoğu’da başta beyaz yaka olmak üzere istihdam sorunu yaşadıklarını da belirten Cingisiz şöyle konuştu: “Gençlerimiz Batı’ya gidiyor, burada tutamıyoruz. Mavi yakada Suriyeliler olmasa işçi yok denecek seviyede.”

Halının yanı sıra ev tekstil ürünlerinin de bulunduğu Koza Home mağazasının ilkini markanın doğduğu şehir Gaziantep’e açan firma, 5 yıl içinde Türkiye’de 20, globalde 30 mağaza hedefliyor.

KATAR’A MOBİLYA IHRACATI ARTTI

İktidarın son yıllarda nakit para aldığı Katar’a olan ihracatta da artışlar görülmeye başlandı. Mobilya sektörü ihracat rakamlarında yüzde 11.2’lik artış sağlayarak 4.7 milyar dolarlık ihracata ulaştı. 2022 yılında ihracat payını yüzde 70.29 ile en çok artıran ülke Katar oldu. Katarlı firmaların dünya kupası sürecinde özellikle turistler için yaptıkları yeni konutlar, oteller ve restoranlar gibi birçok mekânda Türk mobilyalarını tercih ettikleri düşünülüyor. Türkiye mobilya sektörü ihracatının zirvesinde, 2021 yılında da ilk sırada olan Irak yer aldı. 538.4 milyon dolar ile ilk sırada bulunan Irak’ı, 402.5 milyon dolar ile Almanya takip etti. İsrail’e yapılan ihracat 243.7 milyon dolar olurken, dördüncü sıradaki ABD’ye 240.8 milyon dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirildi.