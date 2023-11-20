İhracatta yeni dönem: Üretim yeri bazlı sisteme geçiliyor

Yayınlanma: 20.11.2023 - 09:22

Güncelleme: 20.11.2023 - 09:22

Ticaret Bakanlığı ihracat verilerinde üretim yeri bazlı bir veri seti oluşturulduğunu belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle bu istatistikler kamuoyuyla paylaşılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre illerdeki üretim yapısından kaynaklı ihracat istatistiklerini ölçmek amacıyla Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) ve TÜİK’in katılımıyla yürütülen ve yaklaşık 1 yıldır devam eden ortak çalışma sonucunda “Firmaların Üretim Yerlerine Göre İl İhracat İstatistikleri” oluşturuldu.

Üretimin yapıldığı illerin tespit edilmesi amacıyla, Ticaret Bakanlığı'nın ihracatçı/imalatçı bilgileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sanayi Sicil Belgesi Verileri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kayıtları ile eşleştirildi.

AYLIK DIŞ TICARET VERİ BÜLTENİ PLANLANIYOR

Firmaların üretim yerlerini esas alan il ihracat istatistiklerinin 2024 yılı Ocak ayından itibaren, geçici olarak Ticaret Bakanlığı “Aylık Dış Ticaret Veri Bülteni”nde yayımlanması planlanıyor.

Ayrıca TÜİK tarafından da Resmi İstatistik Programı kapsamında 29 Şubat 2024’te yayımlanacak olan dış ticaret istatistiklerinin Ocak 2024 haber bülteni ile birlikte kamuoyu ile paylaşılması hedefleniyor.

Bakanlığı açıklamasına göre, üretim yerlerine göre ihracat istatistiklerinde, üretim hacmi yüksek sanayileşmiş illerin ihracatının öne çıktığı gözlemlendi. Bu kapsamda elde edilen istatistikler; il, ürün, ülke vb. alt kırılımlarda detaylı analize imkân vererek, illere göre ihracatın teknolojik seviyesi gibi önemli göstergeler içeriyor.