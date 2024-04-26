İhtiyaç sahibi emeklilere 5 bin lira verilecek

Adana Ceyhan Belediye Başkanı CHP’li Kadir Aydar, kurban bayramı kapsamında ihtiyaç sahibi emeklilere 5 bin lira ikramiye verileceğini açıkladı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 26.04.2024 - 10:03
İhtiyaç sahibi emeklilere 5 bin lira verilecek
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Ceyhan Belediye Başkanı CHP’li Aydar, yerel seçimlerden önce ihtiyaç sahibi emeklilere 5 bin lira ikramiye verileceğine ilişkin sözünü tuttu. Aydar, “Bu yıl Kurban Bayramı ikramiyesi belediyemiz tarafından dağıtılacak. İhtiyaç sahibi emeklilerimiz 5 bin liralık bayram ikramiyesi için belediyemize başvurabilirler” dedi. Kişisel veya kurumsal olarak Türkiye’de yaşayan herkesin zor zamanlar geçirdiğini belirten Aydar, “Bu zorlukları hep beraber el ele omuz omuza vererek birbirimizi destekleyerek aşacağız. Kurban Bayramı'nda seçim döneminde söz verdiğim gibi ihtiyaç sahibi emeklilerimize herhangi bir mazeret üretmeksizin şartlarımızı zorlayarak 5 bin lira ikramiyeleri dağıtacağız. Müraacatlar geldiğinde kılı kırk yararak ihtiyaç sahibi emeklilerimizi belirleyeceğiz. Bu tespitlerde tek kriter ‘ihtiyaç sahibi’ olmalarıdır” ifadelerini kullandı. 


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