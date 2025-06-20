İki dev bankadan Merkez Bankası faiz tahmini!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından yabancı yatırım bankaları TCMB'ye ilişkin tahminlerini sırasıyla paylaştı.

Deutsche Bank’ın ardından ABD merkezli JPMorgan ve Citi de Merkez Bankası'nın gelecekteki adımlarına yönelik beklentilerini açıkladı.

YABANCILAR YENİ TAHMİNLERİNİ YAYIMLADI

Merkez Bankası, son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit bıraktı. Gecelik vadede borç verme faizi yüzde 49, borçlanma faizi ise yüzde 44,5 düzeyinde korundu.

JPMORGAN: HER TOPLANTIDA 250 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENİYOR

JPMorgan Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik tarafından kaleme alınan analizde, TCMB'nin PPK kararlarının piyasa beklentileriyle uyumlu olduğu belirtildi.

Raporda, haftalık repo faizinin yüzde 46'da, gecelik borç verme faizinin ise yüzde 49'da tutulmasının temkinli bir yaklaşımı yansıttığı vurgulandı. Ayrıca, TCMB’nin yıl boyunca politika faizini enflasyonun üzerinde tutarak döviz talebini sınırlamayı hedeflediği ifade edildi.

TCMB’nin yönlendirmesinin önceki toplantıya kıyasla daha güvercin olduğu belirtilen değerlendirmede, yılın ikinci yarısında her toplantıda 250 baz puan faiz indirimi bekleniyor.

Raporun ilgili bölümünde şu ifadelere yer verildi:

"TCMB, 'para politikası duruşu sıkılaştırılacak' demek yerine, 'Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacak' ifadesini kullandı. Bu, TCMB'nin beklentilerimiz doğrultusunda 24 Temmuz'daki bir sonraki toplantısında faiz indirimi döngüsüne devam edeceğini gösteriyor.

TCMB'nin 24 Temmuz'dan itibaren yılın 2. yarısında her toplantıda 250 baz puanlık indirimle yıl sonunda politika faizini yüzde 36'ya çekeceği yönündeki beklentimizi koruyoruz."

CITI: ENFLASYON RİSKİNE RAĞMEN TEMMUZDA İNDİRİM OLABİLİR

Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından hazırlanan analizde, haziran ayı PPK kararının beklentilere paralel olduğu ve sürpriz içermediği ifade edildi.

Raporda, yeni bir ekonomik şok yaşanmaması halinde, Temmuz toplantısında 250 baz puanlık faiz indiriminin mümkün olduğu değerlendirildi.

Enflasyon görünümüne yönelik ihtiyatlı bir tutum sergileyen Citi, yıllık enflasyonun 2025 sonunda yaklaşık yüzde 30’a gerilemesini bekliyor. Ancak bu öngörüye rağmen, enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğu vurgulandı.

Analizde şu değerlendirme yer aldı:

"İleriye baktığımızda, fiyat dinamiklerindeki bozulmanın doğası ve mali politikadan anlamlı destek için sınırlı olasılıklar nedeniyle enflasyon görünümü konusunda temkinli olmaya devam ediyoruz. Bu arka planı göz önünde bulundurarak, yıllık enflasyonun 2024'teki yüzde 44,4'ten 2025'in sonuna kadar yaklaşık yüzde 30'a düşmesini bekliyoruz ve risk dengesi yukarı yönlü."