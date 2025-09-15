İki sistem birleştiriliyor: Her ay maaşlardan kesinti yapılacak!

Türkiye’de uzun süredir uygulanan Otomatik Katılım Sistemi (OKS), bu yılın ikinci çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile birleştirilecek.

ÇALIŞANDAN, İŞVERENDEN VE DEVLETTEN KATKI

Mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi’nden farklı olarak tüm çalışanların zorunlu katılımını öngören düzenleme, maaşlardan her ay yüzde 3 kesinti yapılmasını içerecek. İşveren yüzde 2, devlet ise yüzde 1 katkı sunacak. Böylece çalışanların maaşlarının yüzde 6’sı emeklilik havuzunda toplanacak ve devlet tarafından işletilecek. Katılımcılar, primlerin hangi yatırım araçlarında değerlendirileceğini seçebilecek. Bu sayede doğru yatırım yapanların birikimleri daha hızlı artabilecek.

KIDEM TAZMİNATI AYNI ŞEKİLDE SÜRECEK

Hazırlanan taslaklarda kıdem tazminatının TES içine alınmasına dair bir düzenleme bulunmuyor. Mevcut kıdem tazminatı uygulamasının, sistem devreye girdikten sonra da aynı şekilde devam etmesi öngörülüyor.

SİSTEMDEN ÇIKIŞ ŞARTLARI

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden farklı olarak TES’te ayrılma süresi 10 yıl ile sınırlandırılacak. Katılımcılar, 10 yıl dolmadan sistemden ayrılamayacak. Ancak afet, eğitim, ev alımı veya askerlik gibi olağanüstü durumlarda prim havuzundan belirli bir miktar para çekme hakkı tanınacak.