İki Türk bankasından TCMB faiz kararı tahmini!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), temmuz ayı faiz kararını 24 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’te duyuracak. Ekonomistlerin beklentilerine göre, Merkez Bankası’nın yeniden faiz indirim sürecine girmesi olasılığı artarken, 3 Temmuz’da açıklanacak haziran enflasyon verilerinin para politikasındaki yönü belirlemesi bekleniyor.

BANKA GENEL MÜDÜRLERİNDEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Türkiye’nin önde gelen kamu ve özel bankalarının yöneticileri, yaz aylarında enflasyonun düşüşe geçeceğine dikkat çekerek, Merkez Bankası’nın da bu paralelde para politikasında gevşeme adımları atabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, temmuz ayına yönelik beklentilerini verdiği röportajda dile getirdi. Tarım Ekosistem Buluşması kapsamında yaptığı açıklamada Çakar, yaz döneminin etkisiyle enflasyon beklentilerinde ciddi bir iyileşme yaşandığını belirterek, “Bu çerçevede 24 Temmuz’daki PPK toplantısında anlamlı bir faiz indirimi bekliyorum” ifadesini kullandı.

'350 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ OLABİLİR'

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da temmuz ayında faiz indirimi bekleyen isimler arasında yer aldı. Yaptığı açıklamada Aran, Merkez Bankası’nın temmuz toplantısında 350 baz puanlık faiz indirimi yapabileceğini öngördüğünü söyledi. Ancak kredi piyasalarında mevcut sıkılaşma sürecinin devam edeceğine dikkat çekerek, kredi koşullarında kısa vadede kayda değer bir gevşeme beklemediğini belirtti.

Ekonomi çevrelerinde, TCMB’nin atacağı adımların hem kredi politikalarını hem de yılın ikinci yarısındaki büyüme ve enflasyon hedeflerini nasıl etkileyeceği dikkatle izleniyor.