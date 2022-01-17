İki yıl önce yaptığı alışverişi yine yaptı: İşte CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ödediği tutar
CHP'li Ali Mahir Başarır, yaklaşık 2 yıl önce yaptığı alışverişin aynısını yaptı. Başarır, iki yıl önce 458 lira ödediği alışverişe bu kez 1342 lira ödediğini söyledi.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yaklaşık 2 yıl önce ailece yapmış oldukları market alışverişinin aynısını dün yaptı.
İki yıl önce ne aldılarsa birebir aynısını marketten satın alan CHP’li Başarır, “Evet, pandemi süreci başladığında yani yaklaşık 2 yıl önceki bir alışveriş fişiyle birlikte şimdi tekrar aynı ürünleri almak kaydıyla bir alışveriş yapacağız. 37 parça en temel ihtiyaçlar; meyve, sebze, pirinç, makarna, yağ gibi. Bakalım Türkiye 2 yıl önce neydi şimdi ne durumda? En ucuz yağ %150 artmış durumda. Kırmızı mercimek 7 kat artmış durumda. Yine toplam 37 parça alışverişimizi tamamladık ve 1342 lira 11 kuruş tuttu. 2 yıl önceki alışveriş dökümümüz; makarna, pirinç, mercimek, karnabahar, patates, tavuk çok lüks sayılmayan ve her ailenin tüketmesi gereken ürünler. 2 yıl önce tam 37 parça alışverişe 458 lira ödemişiz. 2022 de ise aynı alışverişe 1342 lira ödemişiz. İşte Türkiye! İşte insanların hali bu!” dedi.
BU ARTIŞA GÖRE ASGARİ ÜCRET 6.800 TL OLMALIYDI
2 yıl önceki yaptığı alışveriş ile dünkü yaptıkları alışveriş masrafında tam olarak yüzde 193’lük bir artış olduğunu ifade eden CHP’li Başarır, “Görünen köy kılavuz istemez. İşte iki tane alışveriş fişinin dökümü. Yüzde 193’lük artış var. Siz istediğiniz kadar memleketi güllük gülistanlık göstermeye çalışın; istediğiniz kadar TÜİK’in enflasyon rakamlarına müdahale edin, sonuç ortada. Bu iki yıl arayla ortaya çıkan artış şayet asgari ücrete yansıtılsaydı, bugün asgari ücret net 6 bin 800 TL olmalıydı” sözlerini dile getirdi.
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