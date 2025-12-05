İkinci el araç satışında büyük değişiklik: Yeni harç sistemi yolda!

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen düzenlemeyle ikinci el araç satışlarında uygulanan harç muafiyeti kaldırıldı. Yeni düzenleme uyarınca ikinci el araç devrinde, devir bedeli esas alınarak ve tutar bin liradan az olmamak şartıyla nispi noter harcı alınacak. Ayrıca sıfır ve ikinci el araç satışlarında binde iki oranında ek ödeme uygulanacak.

Düzenleme yalnızca araç satışlarıyla sınırlı kalmadı. Gayrimenkul işlemlerinde yanlış beyanda uygulanan yüzde 25 oranındaki ceza bir kat artırılacak. Mesken kira gelirlerinde ise emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar hariç gelir vergisi istisnası kaldırılarak, diğer tüm mükelleflerin kira gelirleri için vergi ödemesi zorunlu hale gelecek.

KUYUM VE EMLAK SEKTÖRÜNDE YENİ ÜCRET

Kuyum ticareti yapan işletmeler için şubeler dahil düzenlenen yetki belgeleri karşılığında 30 bin lira alınacak. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile taşınmaz ticareti alanında faaliyet gösterecek işletme ve sözleşmeli işletmelerin yetki belgeleri için ise 20 bin lira tahsil edilecek.