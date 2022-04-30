İkinci el ayakkabı satışı patladı: 'Bu yılki kadar ayakkabı tamiri yapıldığını hatırlamıyorum'

30 Nisan 2022 Cumartesi, 10:56

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Altunhisar ilçesinde esnaf ziyareti sırasında girdiği bir ayakkabı tamiri dükkanında karşılaştığı manzara, ülkemizdeki bozuk ekonomik tablonun hangi aşamaya geldiğini de gözler önüne serdi.

Ayakkabı tamircisi Mustafa Aktaş, geçen yıllarda 3-4 ayda bir kez ikinci el ayakkabı satarken, bugün haftada 30-40 ikinci el ayakkabı satmaya başladığını söyledi. Mustafa Aktaş, ayakkabılarını tamire getirenlerin sayısında da çok yüksek miktarda artış olduğunu belirtti.

YENİ AYAKKABI ALAMIYOR, ESKİLERİ TAMİR ETTİRİYOR

Ekonomik sorunların vatandaşın yeni ayakkabı alma şansını da zora soktuğuna değinen ayakkabı tamircisi Mustafa Aktaş, “1982 yılından bu yana ayakkabı tamir işi yapıyorum. Askerlikte de ayakkabı tamir ettim. Bu yılki kadar ayakkabı tamiri yapıldığını hatırlamıyorum. Vatandaş yırtılan ayakkabısını 10 liraya tamir ettirip 3-4 ay daha giyiyor. Yeni ayakkabı almaya kalksa en az 150 lira ödeyecek. O nedenle vatandaşlar eskiye dönüş yaptı ve ayakkabılarını tamir ettirmeye başladı” diye konuştu.

İKİNCİ EL SATIŞLARI PATLADI

Ayakkabı tamir ettirenler kadar, ikinci el ayakkabı alanların sayısında da ciddi bir artış olduğuna işaret eden Mustafa Aktaş, “Geçen yıllarda 3-4 ayda sadece bir kez ikinci el ayakkabı satardım. Şimdi haftada 30-40 adet ikinci el ayakkabı satıyorum. Günde 6-7 adet ikinci el ayakkabı sattığım oluyor” diyerek ülkemizde hayat pahalılığının hangi aşamalara geldiğini de resmetti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise vatandaşın ekonomik durumun Vatandaşın alım gücünü daralttığını belirtip, “Uzağa gitmeye gerek yok, ayakkabı tamir dükkanında gördüğünüz manzara durumu özetliyor. Bu manzara ülkemizde ekonomik sıkıntının hangi boyutlara ulaştığının da net bir göstergesidir” dedi.

“AVRUPA BİZİ KISKANIYOR” MASALLARINA ARTIK KİMSE İNANMIYOR

Esnaf ziyareti sırasında girdiği ayakkabı tamiri dükkanındatamir için getirilen ayakkabıların çokluğuna ve satış için rafa dizilen ikinci el ayakkabılara dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Vatandaş eskiyen ayakkabısının yerine yenisi alacak güçte değil; her şeyde olduğu gibi ayakkabıda da fiyatlar aldı başını gidiyor. ‘Ekonomimiz uçtu, Avrupa bizi kıskanıyor’ gibi masallara artık kimse inanmıyor. Ekonomiyle ilgili acı gerçekler çarşıda, pazarda net bir görünüyor. Vatandaşın eskiyen ayakkabısının yerine yenisi alamayacak kadar ekonomiye bozan siyasi iktidar, ekonomimizi insanları ikinci el ayakkabı alacak duruma getirdi. AKP iktidarı ülkeyi artık yönetemediğini görmeli ve bir an önce seçim sandığını yurttaşın önüne getirmeli” ifadelerini kullandı.

MAĞAZALAR ZORDA

CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer ayakkabı satan esnaf ve işyerleri de gezdi. Gürer "Eski Türkiye’de bayramlar çocuklar için sevince de vesile olurdu. Özellikle bayram yeni ayakkabı alındığı dönem olurdu. Sürpriz olsun diye çocuk için alınan ayakkabı bayram sabahı yastığının başucuna bırakılırdı. Ekonomik kriz vatandaşı ayakkabı almakta dahi zorlar duruma düşürmüş. Soran çok alan yok hale gelmiş“ değerlendirmesinde bulundu.