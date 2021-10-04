İkinci el otomobil piyasasına darbe

04 Ekim 2021 Pazartesi, 11:24

İkinci el otomobil sektörünün yeni oyuncularından Otomist Otomotiv Genel Müdürü Savaş Açıkgöz, Merkez Bankası'nın (MB) faiz indirimi sonrası, dolarda yaşanan artışın, ikinci el pazarına olumsuz yansıdığını dile getirdi.

İş ve okula dönüşün başlaması, otomobil sahibi olmayanları harekete geçirmiş, çip krizi nedeniyle ÖTV matrah düzenlemesinin sağladığı indirimden yararlanamayan tüketici, ikinci el araca yönelmişti. Satışların henüz geçen yılın çok altında olsa da talepteki hareketlilik ve çalan teflonlar sektöre umut vermişti.

KASIM AYINI İŞARET ETTİ

Otomist Otomotiv Genel Müdürü Savaş Açıkgöz, eylül ayındaki talep artışının satışa dönüşemediğini ifade etti. Dünya gazetesinden Aysel Yücel'e konuşan Açıkgöz, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK), politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19’dan yüzde 18’e indirmesi ile dolar da yükselişe geçti. Tüketici dolar daha da artar beklentisi ile parasını dövizde tutuyor. Ayrıca ekonomideki belirsizlikler de satışı frenliyor” dedi.

Açıkgöz, ikinci el piyasasında kasım ayından itibaren hareketlilik beklediklerini ifade etti.