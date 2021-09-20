İkinci el otomobil piyasası hareketlendi: İşte yıl sonuna kadar beklenen zam oranı
İş ve okula dönüşlerin başlaması ve çip krizi nedeniyle ÖTV matrah düzenlemesinin sağladığı indirimden yararlanamayan tüketici, ikinci el araca yöneldi.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süredir kapalı olan okullar ve ofislere dönüşlerin başlaması, otomobil piyasasını hareketlendirdi. Sektör temsilcileri, eylül ayında ilk kez araç almak isteyenlerin sayısında önemli oranda artış olduğuna dikkat çekiyor. Ancak çip krizi nedeniyle sıfır araç pazarında stok sorunu derinleşince, talep ikinci el pazarına kaydı.
Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre; ikinci el pazarında asıl hareketliliğin ise son çeyrekte yaşanması bekleniyor.
Otomotiv sektörü temsilcileri, ikinci el pazarında şimdilik arz sorunu yaşanmadığına dikkat çekiyor. Hatta bazılarına göre, ikinci el araç almak için en doğru zaman bu ay. Gelecek ay fiyatlar artacağı gibi stoklarda da azalma olabileceği dile getiriliyor.
Otomotiv sektörü temsilcileri, ikinci el pazarında şimdilik arz sorunu yaşanmadığına dikkat çekiyor. Hatta bazılarına göre, ikinci el araç almak için en doğru zaman bu ay. Gelecek ay fiyatlar artacağı gibi stoklarda da azalma olabileceği dile getiriliyor. Çünkü normal şartlarda yaz sezonunun bitmesine paralel kısa dönem araç kiralamadan dönen araçlar, ikinci el pazarında büyük bir arz yaratıyordu. Ancak sezonun bitmesine rağmen bazı kiralama şirketlerinin, yenisini alamama korkusuyla aracı satmak yerine elinde tuttuğu belirtiliyor.
Diğer yandan çip krizi nedeniyle sıfırda yaşanan arz sorunu da ikinci el pazarına yeni araç girişini kısıtlıyor. Özellikle ekim ve kasım aylarında ikinci elde artması beklenen talep karşısında, stok sorununun başlayabileceği dile getiriliyor.
İKİNCİ ELDEKİ FİYAT ARTIŞI BEKLENTİSİ
Sektör temsilcileri, ikinci elde artan talebe bağlı olarak fiyatların da yükselişe geçtiğini açıkladı. Ağustos sonuna doğru fiyatlar yüzde artmıştı. Önümüzdeki dönemde de ikinci el otomobil piyasasında her ay ortalama yüzde 2 fiyat artışı bekleniyor. Otomotivciler, yıl sonuna kadar kur, faiz ve sıfır kilometredeki stok kriterleriyle paralel olarak ikinci elde maksimum yüzde 8’lik bir fiyat artışı beklentileri olduğunu belirtiyor.
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