İkinci el otomobilde fiyatlar düşecek mi? İşte piyasada son durum...

Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, 2. el otomobil fiyatlarının yüzde 25 oranda düşmesine rağmen 2023 yılının son çeyreğinden beri ticaretlerinin durma noktasına geldiğini söyledi. 2024'te de satışlarda bir hareket beklemediklerini ifade eden Kınık, “1 milyon TL'lik 2. el otomobiller 750 bin TL'ye düştü. Bu araçlar satılmadıkça fiyatlar daha da aşağıya düşecek. 2024'te bir hareketlilik olacağını sanmıyorum" dedi.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 14:55
İkinci el otomobilde fiyatlar düşecek mi? İşte piyasada son durum...
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Bir dönem peynir ekmek gibi satılan 2. el otomobiller, sıfır araçların piyasaya girmesi ve kredi faiz oranlarının yükselmesi gibi nedenlerle durma noktasına geldi. 

Bu durum 2. el araç fiyatlarının düşmesine neden olurken, satışları ise olumsuz etkiledi. 

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Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, yüzde 25'e varan düşüşün yaşandığı 2. el otomobil piyasasının oturması için yüzde 15'lik bir düşüşün daha olması gerektiğini ifade ederek, değerlendirmede bulundu. 

"ARAÇ SAHİPLERİ DİRENİYOR AMA DÜŞÜŞ GEREKİYOR"

İkinci el otomobil fiyatlarının daha da düşmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Kınık, “2023 yılının son çeyreğinden bu zamana kadar 2. el otomobil satışları tamamen durmuş vaziyette, bu durgunluk halen devam ediyor. Görüntü icabıyla 2024 yılının geri kalanında da satışlarda hareketlilik beklemiyoruz. Çünkü kredi faiz oranları yüksek olduğundan dolayı araba alım-satımı pek olmuyor. Araba piyasasında çok suni bir yükseliş olmuştu. O yükselişin peşine böyle bir durgunluk bekliyorduk. 2. el otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 25'lik bir düşüş oldu. Araç sahipleri direniyor ama fiyatların daha da düşmesi gerekiyor. Düşüşün yüzde 40'a kadar sürmesini bekliyor. Böyle olursa 2. el otomobil piyasası da oturur. Kâr oranları normale gelecek. Eskiden her gün 10 bin TL fiyatı artan otomobiller görüyorduk, artık böyle bir şey söz konusu değil” dedi. 

2024 YILI TAHMİNİ

Bu yıl da satışlarda bir hareket beklemediklerini ifade eden Kınık, “1 milyon TL'lik 2. el otomobiller 750 bin TL'ye düştü. Bu araçlar satılmadıkça fiyatlar daha da aşağıya düşecek. 2024'te bir hareketlilik olacağını sanmıyorum. Bir dönem sıfır araç yok deniyordu. Şimdi her bayide çok sayıda sıfır otomobil var. Tek tük de olsa satılan 2. el otomobiller, genelde 500-700 bin TL civarındaki arabalar oluyor. Bunlar da çok hızlı satılmıyorlar. İhtiyacı olanlar alıyor. İnsanlar araba alımında bekleme sürecine girdiler ve piyasayı takip ediyor” diye konuştu. 


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